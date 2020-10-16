Выгонят ли вас без маски из бани и магазина. Уносит ли ветер COVID-19 на улицу, рассказала вице-мэр Бердска Жанна Шурова

В общественных местах необходимо надевать маску

Ужесточились требования по соблюдению масочного режима в Бердске. Масштабные рейды проходят на общественном транспорте. Сотрудники супермаркетов делают замечания покупателем и в том случае, даже если их маска неправильно надета. «Поправьте масочку», - просят продавцы на кассах. Но маски нужно надевать не только в супермаркетах и общественном транспорте, чтобы не попасть в поле зрения полицейских, которые за нарушение масочного режима в период пандемии могут составить на вас административный протокол. И в этом случае вы можете поплатиться своими деньгами — заплатите штраф.

По словам вице-мэра по экономике Жанны Шуровой маски необходимо носить на предприятиях торговли: в магазинах и общепите. Также в общественном транспорте.

- Мы понимаем, что в общепитах в масках должны быть обязательно сотрудники. У них должны быть пятидневный запас масок, дезсредства, соблюдаться социальная дистанция — 1,5 метра. У них должен быть термометр и журнал термометрии. Это то, что у них должно быть. Мы как раз это с Роспотребнадзором и полицией проверяем. На предприятиях бытового обслуживания обязательные требования к сотрудникам — маски и перчатки. Понятно, что если мы приходим в магазин, то маска у нас должна быть обязательно. Мы должны соблюдать меры. Если мы приходим в общепит, то понимаем, что там при приеме пищи мы не можем использовать маску. Но сотрудники должны вам предоставить дезсредства для обработки рук либо перчатки. И вы этим можете воспользоваться. По бытовым услугам и салонам красоты, здесь тоже вопрос такой. У нас уже открыты и бани, и сауны, и зоны отдыха. Поэтому здесь больше внимания к сотрудникам. Мы проверяем выполнение требований у предпринимателей, как они осуществляют меры профилактики в связи с коронавирусной инфекцией. Что касается физлиц, то они должны соблюдать нормы санитарной безопасности, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Шурова.

Бердчане должны надевать маски в автобусах, маршрутках, магазинах, продуктовых и промышленных. И хотя прием пищи в ресторанах, кафе и столовых невозможен в маске, на предприятия общепита мы должны входить с «защитой».

-Есть, конечно, мнение, что на улице мы можем маску снимать, здесь нет скученности людей, ветер дует, мы не стоим рядом с другими. Но когда мы стоим на остановке, заходим в транспорт или какое-то помещение, то на лицо мы должны надеть маску. Чтобы не заразиться самим или не заразить окружающих.

Составление административных протоколов за нарушение профилактики распространения коронавирусной инфекции находится в ведении полиции и Роспотребнадзора. Бердская горадминистрация ходит в рейды по предприятиям торговли и выписывает предписания.

-У нас достаточно много привлеченных за 7 месяцев. Проверили более 300 предприятий, есть штрафы: 25000 рублей, 50000 рублей. Есть предупреждения и даже предписания о приостановлении деятельности. В основном, общепит в этом грешит. Хочется отметить, что сейчас предприятия торговли стали более ответственными.

По словам Жанны Сергеевны, продавец может отказать покупателю без маски в обслуживании, а охрана не запустить без маски в помещение.

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