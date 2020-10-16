Провалился под землю частный дом. Под завалами женщина

В Брянской области провалился под землю частный дом

Частный дом провалился под землю в Брянской области, под завалом, возможно, находится пожилая женщина, сообщили в экстренных службах. Инцидент произошел в поселке Вышков. Экстренные службы на данный момент пытаются выяснить обстоятельства произошедшего в Брянской области.