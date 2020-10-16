Частный дом провалился под землю в Брянской области, под завалом, возможно, находится пожилая женщина, сообщили в экстренных службах. Инцидент произошел в поселке Вышков. Экстренные службы на данный момент пытаются выяснить обстоятельства произошедшего в Брянской области.
Провалился под землю частный дом. Под завалами женщина
12:34 16.10.2020
Экстренные службы на данный момент пытаются выяснить обстоятельства произошедшего.
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От редакции
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