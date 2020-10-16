За смерть пациентки из-за шока от лидокаина в кресле косметолога отправили в колонию Юлию Качан

Качан, не имея высшего медицинского образования, а также лицензии на осуществление медицинской деятельности оказывала косметологические услуги.

Требуется лицензии на осуществление медицинской деятельности

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии врача- косметолога Юлию Качан за смерть пациентки. Об этом сообщила в четверг ТАСС руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Качан признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала Нефедова.

В ходе следствия было установлено, что Качан, не имея высшего медицинского образования, а также лицензии на осуществление медицинской деятельности оказывала косметологические услуги. 14 июля 2019 года к ней пришла пациентка, которая умерла из-за анафилактического шока, вызванного инъекционным введением токсических доз лидокаина.

Источник: ТАСС