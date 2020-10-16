16.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Продлят упрощенное оформление новых детских пособий до 1 марта 2021 в России

14:45 16.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Родители детей не должны стоять перед выбором - рисковать своим здоровьем, посещая лишний раз государственные учреждения, или отказаться от положенных им выплат.

% name% title
Срок упрощенного оформления детских пособий могут продлить до 1 марта

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить срок упрощенного оформления пособий на детей до 1 марта следующего года.
"Весной этого года мы упростили порядок получения ряда социальных выплат, в том числе - на первого и второго ребенка. В период с 1 апреля по 1 октября они назначались автоматически, без лишней бюрократии и дополнительных подтверждений, что было совершенно оправданно в условиях пандемии", - напомнил один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Однако окончание этого срока совпало всплеском заболеваемости коронавирусом. "Мы считаем, что в данных обстоятельствах упрощенный порядок должен быть продлен до 1 марта 2021 года", - заявил он.

Сенатор уверен, что родители детей не должны стоять перед выбором - рисковать своим здоровьем, посещая лишний раз государственные учреждения, или отказаться от положенных им выплат. "В нынешней сложной ситуации мы должны поддержать людей и сохранить беззаявительный порядок получения этих средств. Рассчитываю, что законопроект будет принят в самые короткие сроки", - добавил парламентарий.

В Госдуме уже пообещали не затягивать с принятием нормы. "Этот законопроект направлен на исполнение поручений президента, войдет в число приоритетных для фракции "Единая Россия" и будет оперативно вынесен на рассмотрение Думы", - заявил журналистам другой автор документа - глава фракции ЕР Сергей Неверов. Он отметил, что в условиях пандемии важно исключить лишние контакты между людьми, учитывая рост заболеваемости коронавирусом.

Неверов подчеркнул, что ряд решений подобного рода принимался на ограниченный срок. "Однако учитывая ситуацию, решения, касающиеся поддержки граждан в этот непростой период, помощи семьям, упрощенного доступа к получению социальной помощи должны быть продлены в автоматическом режиме. Об этом говорил и Владимир Владимирович Путин на встрече с учителями 5 октября. На это направлен наш законопроект", - добавил глава фракции ЕР.

Источник: рг

выплаты детские пособие
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Оформили пособия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскУмерла в маршрутке №17 пенсионерка в Бердске
16:04 16-10-2020
Умерла в маршрутке №17 пенсионерка в Бердске
Выплаты гражданам, переезжающих с Крайнего Севера, выдадут по ускоренному графику. Текст постановления
16:01 16-10-2020
Выплаты гражданам, переезжающих с Крайнего Севера, выдадут по ускоренному графику. Текст постановления
БердскВыплаты Путина: кому из детей достались по 5000 и 10 000 рублей, известил ПФР
16:00 16-10-2020
Выплаты Путина: кому из детей достались по 5000 и 10 000 рублей, известил ПФР
Что сделать, чтобы деньги липли к тебе: три ритуала для изгнания бедности и финансовых преград
15:55 16-10-2020
Что сделать, чтобы деньги липли к тебе: три ритуала для изгнания бедности и финансовых преград
Бердск"Это уже предел": третий месяц задерживают и дробят на "копейки" зарплату медикам в пандемию в ЦГБ Бердска. В больнице массовые увольнения
15:48 16-10-2020
Праздник на улице медиков: им выдадут 1 млн защитных масок, 5 тысяч тест-систем и «Фавипиравир» для лечения ковида
15:45 16-10-2020
Праздник на улице медиков: им выдадут 1 млн защитных масок, 5 тысяч тест-систем и «Фавипиравир» для лечения ковида
Бердск«Я таких ковидных в тюрьму посадила бы»: получила шок от пациентки с COVID-19 в очереди поликлиники ЦГБ Надежда Завьялова из Бердска
15:45 16-10-2020
«Я таких ковидных в тюрьму посадила бы»: получила шок от пациентки с COVID-19 в очереди поликлиники ЦГБ Надежда Завьялова из Бердска
БердскПрекрасная новость для Бердска: Правительство утвердило единые требования к переработке мусора. Текст документа
15:37 16-10-2020
Прекрасная новость для Бердска: Правительство утвердило единые требования к переработке мусора. Текст документа
Кто злостно не платить зарплату своим работникам. Такие предприятия поименно назвал Новосибирскстат
15:30 16-10-2020
Кто злостно не платить зарплату своим работникам. Такие предприятия поименно назвал Новосибирскстат
БердскСопли и температура под запретом: Вызвала ГБР на просьбу принять ребенка с ОРВИ частная клиника в Бердске
15:24 16-10-2020
Сопли и температура под запретом: Вызвала ГБР на просьбу принять ребенка с ОРВИ частная клиника в Бердске