Продлят упрощенное оформление новых детских пособий до 1 марта 2021 в России

Родители детей не должны стоять перед выбором - рисковать своим здоровьем, посещая лишний раз государственные учреждения, или отказаться от положенных им выплат.

Срок упрощенного оформления детских пособий могут продлить до 1 марта

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить срок упрощенного оформления пособий на детей до 1 марта следующего года.

"Весной этого года мы упростили порядок получения ряда социальных выплат, в том числе - на первого и второго ребенка. В период с 1 апреля по 1 октября они назначались автоматически, без лишней бюрократии и дополнительных подтверждений, что было совершенно оправданно в условиях пандемии", - напомнил один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Однако окончание этого срока совпало всплеском заболеваемости коронавирусом. "Мы считаем, что в данных обстоятельствах упрощенный порядок должен быть продлен до 1 марта 2021 года", - заявил он.

Сенатор уверен, что родители детей не должны стоять перед выбором - рисковать своим здоровьем, посещая лишний раз государственные учреждения, или отказаться от положенных им выплат. "В нынешней сложной ситуации мы должны поддержать людей и сохранить беззаявительный порядок получения этих средств. Рассчитываю, что законопроект будет принят в самые короткие сроки", - добавил парламентарий.

В Госдуме уже пообещали не затягивать с принятием нормы. "Этот законопроект направлен на исполнение поручений президента, войдет в число приоритетных для фракции "Единая Россия" и будет оперативно вынесен на рассмотрение Думы", - заявил журналистам другой автор документа - глава фракции ЕР Сергей Неверов. Он отметил, что в условиях пандемии важно исключить лишние контакты между людьми, учитывая рост заболеваемости коронавирусом.

Неверов подчеркнул, что ряд решений подобного рода принимался на ограниченный срок. "Однако учитывая ситуацию, решения, касающиеся поддержки граждан в этот непростой период, помощи семьям, упрощенного доступа к получению социальной помощи должны быть продлены в автоматическом режиме. Об этом говорил и Владимир Владимирович Путин на встрече с учителями 5 октября. На это направлен наш законопроект", - добавил глава фракции ЕР.

Источник: рг