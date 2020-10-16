Кто злостно не платить зарплату своим работникам. Такие предприятия поименно назвал Новосибирскстат

Своевременно не получили заработную плату 1,2 тыс. человек. В среднем на одного работника приходилось по 50,3 тыс. рублей невыплаченной заработной платы.

День работников пищевой промышленности был установлен в эпоху существования СССР, в 1966 году

По данным организаций наблюдаемых видов деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства), сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, общая сумма задолженности в Новосибирской области за сентябрь снизилась на 9,9% и по состоянию на 1 октября 2020 года составила 58,2 млн. рублей. Из них 11,1 млн. рублей – это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2019 году и ранее.

Своевременно не получили заработную плату 1,2 тыс. человек. В среднем на одного работника приходилось по 50,3 тыс. рублей невыплаченной заработной платы.

По состоянию на 1 октября 2020 года наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», АО «НЭВЗ-Керамикс», ООО «Посевнинский завод спецтехники» и ОАО «Молкомбинат Утянский» («Обрабатывающие производства»), АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»). На долю этих организаций приходится 91,5% общей суммы задолженности.

Весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств.

Источник: Новосибирскстат