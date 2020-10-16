Страшно ли умирать, рассказал переживший остановку сердца

Пациент из Великобритании, которого медики спасли после остановки сердца, рассказал о том, что видел и чувствовал во время клинической смерти.

Страшно мужчине не было

Переживший остановку сердца и клиническую смерть мужчина рассказал, что в какой-то момент ощутил, как его "затягивает в пустоту", и, при этом, почему-то вспомнил Элвиса Пресли. Мысли об Элвисе внушили мужчине уверенность в том, что "все закончится хорошо".

"Затем я почувствовал присутствие Существа. Описать его довольно сложно. Но нужно отметить, что оно, как мне показалось, было создано из концентрированной любви. Я подумал, что знал его всю свою жизнь", — добавил пациент, который получил посмертный опыт.

По словам нейробиолога Кристофа Коха из Института Аллена по изучению мозга, который поделился мыслями с изданием Scientific American, речь идет о типичных воспоминаниях, характерных для людей, переживших клиническую смерть. "Люди часто вспоминают о волнующем и даже мистическом опыте, но у науки есть простое объяснение для таких феноменов — это результат кислородного голодания, которое испытывает умирающий мозг", — сказал Кох, добавив, что яркие видения при клинической смерти указывают на то, что мозг сопротивляется дефициту кислорода и отчаянно ищет способы выжить.

Источник: planet-today