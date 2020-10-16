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Каким категориям россиян выплатят по 12130 рублей, озвучило 16 сентября правительство

15:15 16.10.2020 Фото: pixabay.com
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В октябре продолжается выплата повышенных в связи с пандемией пособий по безработице за сентябрь.

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На выплаты пособий по безработице предлагают выделить 35,6 млрд рублей до конца года

Правительство России может выделить из резервного фонда 35,6 миллиарда рублей для выплат пособий по безработице до конца года. Соответствующий проект распоряжения кабмина разработало Министерство труда и соцзащиты, передаёт в пятницу ТАСС.

Согласно документу, деньги выделят Роструду. По данным агентства, проект согласован с Министерством финансов.
Отмечается, что сейчас на социальные выплаты безработным в федеральном бюджете заложено 165,7 миллиарда рублей. По состоянию на 12 октября было израсходовано 152,8 миллиарда рублей (92 процента). Остаток средств — 12,9 миллиарда рублей. При этом за 12 дней октября кассовый расход составил 8,5 миллиарда рублей.

В документе подчёркивается, что у российских регионов появилась задолженность по выплатам безработным в предыдущие месяцы. Это связано с тем, что «по межведомственному взаимодействию не всегда вовремя представлялась необходимая информация, из-за большого потока обращений работники центров занятости населения не успевали вовремя обрабатывать информацию, отсутствовало финансирование».

В проекте также уточняется, что в октябре продолжается выплата повышенных в связи с пандемией пособий по безработице за сентябрь.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что в этом году на увеличение размера пособия безработным ушло более 100 млрд рублей. Он заверил, что Правительство продолжит поддерживать потерявших работу и в 2021 году, на это в бюджете будут заложены дополнительные ресурсы.

В четверг в Минтруде сообщили, что размеры пособия на следующий год ещё обсуждаются, а предложения продлить меры по поддержке безработных, введённые из-за пандемии, будут рассмотрены.

безработица выплаты пособие
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