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Что запрещено продавать и покупать в интернете, рассказал адвокат

14:38 16.10.2020 Фото: pixabay
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Список товаров, которые запрещено продавать дистанционным способом, то есть онлайн, достаточно широк. Согласно законодательству, в него входят драгоценные камни, металлы, оружие, наркотические средства, психотропные вещества и ряд технических устройств.

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По некоторым статьям предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет

Далеко не все товары можно покупать в интернете. О списке такой продукции и наказании за ее приобретение и продажу рассказал управляющий партнер МКА "Статус Групп" адвокат Даниил Мархиев.

"Спросом пользуется табачная продукция. Однако ее нельзя продавать дистанционно. Об этом прямо говорит статья 19 Федерального закона (№ 15-ФЗ) об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции", — объясняет адвокат.

То же касается спиртных напитков. Их продажа не может осуществляться онлайн согласно пятому пункту правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 612 о продажи товаров дистанционным способом. В случае нарушения требований закона предусмотрена административная ответственность, отмечает он.

В интернете запрещено продавать технические устройства для получения информации (микронаушники, очки и часы со встроенной камерой). В случае несоблюдения требований закона предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 138.1 УК РФ о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. По данной статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет, заключил Мархиев.

Источник: 1prime

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