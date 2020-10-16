Что запрещено продавать и покупать в интернете, рассказал адвокат

Список товаров, которые запрещено продавать дистанционным способом, то есть онлайн, достаточно широк. Согласно законодательству, в него входят драгоценные камни, металлы, оружие, наркотические средства, психотропные вещества и ряд технических устройств.

По некоторым статьям предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет

Далеко не все товары можно покупать в интернете. О списке такой продукции и наказании за ее приобретение и продажу рассказал управляющий партнер МКА "Статус Групп" адвокат Даниил Мархиев.

"Спросом пользуется табачная продукция. Однако ее нельзя продавать дистанционно. Об этом прямо говорит статья 19 Федерального закона (№ 15-ФЗ) об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции", — объясняет адвокат.

То же касается спиртных напитков. Их продажа не может осуществляться онлайн согласно пятому пункту правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 612 о продажи товаров дистанционным способом. В случае нарушения требований закона предусмотрена административная ответственность, отмечает он.

В интернете запрещено продавать технические устройства для получения информации (микронаушники, очки и часы со встроенной камерой). В случае несоблюдения требований закона предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 138.1 УК РФ о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. По данной статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет, заключил Мархиев.

Источник: 1prime