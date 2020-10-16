Фото-шлагбаум: Уважаемые соседи Первомайская, 123 опомнитесь, пожалуйста!

Утром совершенно не разъехаться даже сейчас, а если и шлагбаум-то вообще никак. Перегородили шлагбаумами весь микрорайон - не подъехать к гаражам, не между домами.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Наталья:

Уважаемые соседи Первомайская, 123 опомнитесь, пожалуйста!!!! Как нам жителям дома по Улице Первомайская, 123а теперь в соблюдение правил дорожной безопасности попадать на светофор? Вы своим шлагбаумом лишили многих возможности маневра, мы ж то же не виноваты, что мимо нас проезд со всего микрорайона за ТЦ \"Орбита\"

Уважаемая редакция, может быть Вас заинтересует наш кошмар. Утром совершенно не разъехаться даже сейчас, а если и шлагбаум-то вообще никак. Перегородили шлагбаумами весь микрорайон - не подъехать к гаражам, не между домами.