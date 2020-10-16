«Я таких ковидных в тюрьму посадила бы»: получила шок от пациентки с COVID-19 в очереди поликлиники ЦГБ Надежда Завьялова из Бердска

Пенсионерка призывает руководство больницы сделать отдельный кабинет для ковидных пациентов. А на входе поставить охранников, чтобы никого без масок не запускали.

Надежда Завьялова соблюдает все рекомендации по профилактике распространения коронавируса и призывает делать это других



С полуспущенной маской и в распахнутом пальто стояла в очереди к терапевту в поликлинике больная ковидом в Бердске утром 16 октября. О том, что у нее инфекция, она сообщила сама, заявив, что пойдет на прием без всякой очередности.

В этой очереди находилась и бердчанка Надежда Завьялова, у которой данное заявление вызвало шоковое состояние.

- Как президент Путин объявил самоизоляцию, мы сразу переехали из Бердска в Лебедевку, в загородный дом. Мы и сейчас живем там. В город я приезжаю только в экстренных случаях. Сегодня я приехала, потому что была на обследовании в клинике Мешалкина, у меня была операция на сердце. Обнаружили какие-то нарушения, и мне порекомендовали пройти коронарографию. Поскольку я инвалид, могу пройти ее по квоте. А чтобы пройти по квоте, надо, чтобы в местной поликлинике мне дали направление. И все. Только за этим я пришла к врачу, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 66-летняя Надежда Завьялова.

Народу было очень много. Подошла к кабинету женщина с полуспущенной маской и в распахнутом пальто. Машет карточкой и заявляет, что она болеет ковидом и ей нужно пройти без очереди.

- Вы мне объясните, какие умные люди так делают? Зашла она в этот кабинет. Кто после нее провел дезинфекцию? Правда, внушение ей в очереди сделали во всяком виде, когда вышла. Мол, как она имела право больной прийти в поликлинику. Через некоторое время снова появляется. И опять в этот же кабинет. Рядом мужчина стоит у дверей. Еле живой. Я уже говорю: мужчина, сейчас моя очередь, проходите, пожалуйста. Он поблагодарил и рассказал, что уже четыре дня дома лежит с температурой и не может дождаться врача. Меня возмущает то, что мы придерживаемся всех постановлений, но какому надо быть, чтобы с ковидом заявиться в поликлинику. Ее нужно изолировать. А она бегает, трясет карточкой и гордится, что она ковидная. А тут женщина сидит на прием молодая. Из разговора поняла, что у нее дети. Придет она домой — эффект понятный. Это безумие какое-то. Это просто шок.

Надежда Владимировна увидела, что некоторые пациенты ходят по поликлинике без масок.

- Мы все в очереди возмущались. Где охрана? Если объявили карантин, то поставьте охрану на входе, не запускайте без масок. Носятся туда, сюда без масок. Никто никаких мер не принимает. Это просто Содом и Гоморра. Даже сказать больше ничего не могу.

Бердчанка рассказала о ситуации, которая с ней произошла в Лебедевке. У них открыли магазин, и ее повезли туда за покупками. Второпях она забыла взять с собой «намордник».

- Надо отдать должное продавцам — они не стали меня обслуживать. Я не стала возмущаться, так как понимаю, что они правы. Извинилась и вышла. Передала карточку, мне оплатили покупки и вынесли на улицу. В этом случае руководитель работает с людьми. А у нас больнице никто ни с кем не работает, что такое безобразие допускают.

По словам Надежды Владимировны, больница — это то место, куда приходят за здоровьем. А сегодня произошел прямо противоположный эффект.

- Разве можно такое допустить? Я понимаю, что нагрузка на врачей большая, но вы как-то распределите пациентов. Сделайте отдельный кабинет для ковидных. Я получила громаднейший шок. Я законопослушный гражданин и выполняю все рекомендации. Как я больная могла бы прийти в поликлинику? Какими нужно быть тупыми, чтобы так сделать. Эту ковидную нужно изолировать от общества. Я таких больных садила бы в тюрьму. Она ведь совершает преступление. Преступила все требования президента, губернатора, министра здравоохранения и так далее.

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