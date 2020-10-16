Праздник на улице медиков: им выдадут 1 млн защитных масок, 5 тысяч тест-систем и «Фавипиравир» для лечения ковида

Миллион защитных масок для новосибирских медиков дополнительно закупят по решению Правительства региона

Правительством Новосибирской области на внеочередном заседании 16 октября одобрен ряд документов, направленных на усиление мер по борьбе с COVID-19 – для работников медицинских организаций закупят дополнительные средства индивидуальной защиты, а для медицинских организаций – препарат для лечения коронавируса и тест-системы.

Правительство региона приняло решение о выделении из резервного фонда Правительства Новосибирской области дополнительных средств на ряд мероприятий, направленных на противодействие распространения коронавирусной инфекции.

В частности, дополнительные средства будут направлены на приобретение 1 млн штук средств индивидуальной защиты для обеспечения работников государственных учреждений, подведомственных региональному министерству здравоохранения. Кроме того, из резервного фонда ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1» предоставлены субсидии на приобретение 5 тысяч тест-систем для выявления РНК коронавируса, а также лекарственного препарата «Фавипиравир» для лечения коронавирусной инфекции.

Источник: nso.ru