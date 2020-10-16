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Колл-центры 124 и 103 по ОРВИ и COVID-19 принимают звонки ежедневно до 23 часов в Бердске, Искитиме и других городах и селах региона

17:30 16.10.2020 Фото: pixabay.com
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В настоящий момент нагрузка на медицинский персонал поликлиник выросла в несколько раз, поскольку всем пациентам с симптомами ОРВИ рекомендовано вызывать врача на дом.

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В Новосибирской области усилят колл-центры 124 и 103

В регионе увеличивают количество операторов, принимающих вызовы. Об этом на брифинге оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов.
В связи с сезонным увеличением заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией существенно возросла нагрузка на единую регистратуру 124 и диспетчерскую 103 скорой медицинской помощи. Штат диспетчерских будет усилен, чтобы увеличить пропускную способность колл-центров и сократить время дозвона, объяснил Константин Хальзов.

Также минздрав Новосибирской области прорабатывает возможность организации дистанционного консультирования пациентов, которые лечатся амбулаторно. В настоящий момент нагрузка на медицинский персонал поликлиник выросла в несколько раз, поскольку всем пациентам с симптомами ОРВИ рекомендовано вызывать врача на дом. Количество инфекционных бригад, которые обслуживают такие вызовы, в поликлиниках, в среднем, достигает десяти, вызовы обслуживаются ежедневно вплоть до 23 часов.

«Мы рассматриваем возможность организации наблюдения за пациентом по телефону, но только после первичного осмотра, после того, как медицинский работник посмотрит на пациента и определит заболевание, назначит терапию. Только после этого мы можем в рамках дистанционной консультации обеспечить динамическое наблюдение. Но первичный осмотр пациента должен быть проведен непосредственно медицинским работником», – уточнил министр здравоохранения.

Источник: nso.ru

COVID-19 колл-центр коронавирус орви пандемия
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