Сопли и температура под запретом: Вызвала ГБР на просьбу принять ребенка с ОРВИ частная клиника в Бердске

Вход в клинику идет сейчас только по записи. Но на сигнал кнопки вызова сотрудница все же появилась, полностью закутанная в «броню» - перчатки, маска и даже защитный щиток.

Вход в частные клиники с ОРВИ запрещен в Бердске

В редакцию обратилась читательница Оксана с жалобами на то, что она не может вызвать врача по общему телефону 124. Однако, при проверке, телефон общей регистратуры ЦГБ 2-18-81 сработал быстро, и администратор готова была принять вызов.

Самым интересным оказался тот факт, что больных с признаками ОРВИ отказываются в данный момент принимать в платных клиниках города. Как сказали по телефону Оксане:

-Пока есть признаки ОРВИ, анализы не принимаем.

Мы решили проверить, так ли это. На самом деле, при посещении частной клиники на Лелюха, 9 произошла и вовсе детективная ситуация.

Вход в клинику идет сейчас только по записи. Но на сигнал кнопки вызова сотрудница все же появилась, полностью закутанная в «броню» - перчатки, маска и даже защитный щиток. На вопрос, могу ли я привести на анализы ребенка с признаками ОРВИ, получила отказ и решительно захлопнутую дверь клиники. На повторный вызов медицинский работник вышла еще более неохотно и категорически отказывалась показывать документ, на основании которого нельзя принимать на анализы больного с признаками ОРВИ.

При предъявлении диктофона и вовсе была вызвана была вызвана группа быстрого реагирования. К чести сотрудника ГБР, он вел себя более чем корректно и просто посоветовал звонить при необходимости в "скорую".

Документа-основания, по которому медики отказывают больному в помощи, предоставлено так и не было. Только ярко-оранжевый стикер на стекле со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения РФ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердчанам с температурой и одышкой можно обратиться в региональный штаб министерства здравоохранения Новосибирской области по телефону 122.

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