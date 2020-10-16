+ 15 150 заболевших COVID-19 за сутки на 16 октября в России

За последние сутки в России выявлено 15 150 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 031 (26,6%).
Нарастающим итогом выявлено 1 369 313 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чеченская Республика 0,2%
2. Чувашская Республика 0,4%
3. Республика Татарстан 0,5%
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 8 485 человек:
Москва – 1803
Санкт-Петербург – 322
Нижегородская область – 276
Московская область – 260
Свердловская область – 224
Ростовская область – 210
Кемеровская область – 207
Мурманская область – 205
Воронежская область – 200
Самарская область – 183
Иркутская область – 178
Ставропольский край – 157
Калининградская область – 140
Удмуртская Республика – 131
Ульяновская область – 123
Омская область – 115
Пензенская область – 111
Республика Коми – 110
Забайкальский край – 105
Красноярский край – 101
Республика Алтай – 96
Республика Крым – 94
Республика Хакасия – 94
Республика Дагестан – 93
Оренбургская область – 93
Саратовская область – 87
Челябинская область – 85
Приморский край – 85
Республика Бурятия – 83
Ярославская область – 78
Пермский край – 74
Томская область – 74
Амурская область – 72
Орловская область – 68
Курганская область – 64
Брянская область – 62
Кировская область – 61
Костромская область – 58
Республика Карелия – 58
Ивановская область – 55
Калужская область – 51
Архангельская область – 50
Республика Мордовия – 49
Липецкая область – 47
Краснодарский край – 46
Хабаровский край – 43
Тульская область – 41
Кабардино-Балкарская Республика – 41
Сахалинская область – 39
Вологодская область – 37
Новгородская область – 36
Республика Калмыкия – 35
Тюменская область – 35
Республика Адыгея – 33
Ленинградская область – 30
Рязанская область – 29
Магаданская область – 29
Тамбовская область – 28
Тверская область – 27
Ямало-Ненецкий автономный округ – 27
Республика Марий Эл – 23
Курская область – 22
Карачаево-Черкесская Республика – 22
Псковская область – 21
Республика Чувашия – 19
Республика Тыва – 19
Белгородская область – 13
Камчатский край – 12
Республика Северная Осетия – Алания – 10
Республика Ингушетия – 9
Республика Башкортостан – 8
Чеченская Республика – 4
Чукотский автономный округ – 2
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 056 582 человека.
За сутки подтверждено 232 летальных случая с коронавирусом:
Москва – 54
Санкт-Петербург – 25
Московская область – 9
Ростовская область – 7
Нижегородская область – 7
Кемеровская область – 7
Свердловская область – 6
Республика Татарстан – 5
Удмуртская Республика – 5
Ульяновская область – 5
Томская область – 5
Воронежская область – 4
Республика Коми – 4
Мурманская область – 4
Пермский край – 4
Красноярский край – 4
Омская область – 4
Брянская область – 3
Смоленская область– 3
Тверская область – 3
Краснодарский край – 3
Саратовская область – 3
Курганская область – 3
Алтайский край – 3
Курская область – 2
Орловская область – 2
Тульская область – 2
Ярославская область – 2
Астраханская область – 2
Волгоградская область – 2
Ставропольский край – 2
Республика Марий Эл – 2
Республика Чувашия – 2
Республика Тыва – 2
Забайкальский край – 2
Владимирская область – 1
Ивановская область – 1
Липецкая область – 1
Рязанская область – 1
Республика Крым – 1
Севастополь – 1
Чеченская Республика – 1
Пензенская область – 1
Тюменская область – 1
Ханты-Мансийский автономный округ – 1
Приморский край – 1
Магаданская область – 1
Хабаровский край – 1
За весь период от коронавируса умерло 23 723 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 52,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 502 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 292 тыс. 893 человека.
Источник: стопкоронавирус.рф