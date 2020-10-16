+ 15 150 заболевших COVID-19 за сутки на 16 октября в России

За сутки подтверждено 232 летальных случая с коронавирусом:

Ситуация с коронавирусом сложная

За последние сутки в России выявлено 15 150 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 031 (26,6%).

Нарастающим итогом выявлено 1 369 313 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чеченская Республика 0,2%

2. Чувашская Республика 0,4%

3. Республика Татарстан 0,5%

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 8 485 человек:

Москва – 1803

Санкт-Петербург – 322

Нижегородская область – 276

Московская область – 260



Алтайский край – 254Свердловская область – 224Ростовская область – 210Кемеровская область – 207Мурманская область – 205Воронежская область – 200Самарская область – 183Иркутская область – 178Волгоградская область – 158Ставропольский край – 157Калининградская область – 140Удмуртская Республика – 131Ульяновская область – 123Омская область – 115Пензенская область – 111Республика Коми – 110Ханты-Мансийский автономный округ – 105Забайкальский край – 105Красноярский край – 101Республика Алтай – 96Республика Крым – 94Республика Хакасия – 94Республика Дагестан – 93Оренбургская область – 93Новосибирская область – 92Саратовская область – 87Челябинская область – 85Приморский край – 85Республика Бурятия – 83Ярославская область – 78Пермский край – 74Томская область – 74Республика Татарстан – 73Амурская область – 72Орловская область – 68Курганская область – 64Брянская область – 62Кировская область – 61Костромская область – 58Республика Карелия – 58Республика Саха (Якутия) – 57Ивановская область – 55Калужская область – 51Архангельская область – 50Республика Мордовия – 49Липецкая область – 47Краснодарский край – 46Хабаровский край – 43Севастополь – 42Тульская область – 41Кабардино-Балкарская Республика – 41Сахалинская область – 39Вологодская область – 37Новгородская область – 36Республика Калмыкия – 35Тюменская область – 35Астраханская область – 34Республика Адыгея – 33Ленинградская область – 30Рязанская область – 29Магаданская область – 29Тамбовская область – 28Тверская область – 27Ямало-Ненецкий автономный округ – 27Владимирская область – 26Республика Марий Эл – 23Курская область – 22Карачаево-Черкесская Республика – 22Псковская область – 21Республика Чувашия – 19Республика Тыва – 19Белгородская область – 13Смоленская область – 12Камчатский край – 12Республика Северная Осетия – Алания – 10Республика Ингушетия – 9Республика Башкортостан – 8Чеченская Республика – 4Чукотский автономный округ – 2

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 056 582 человека.

За сутки подтверждено 232 летальных случая с коронавирусом:

Москва – 54

Санкт-Петербург – 25

Московская область – 9

Ростовская область – 7

Нижегородская область – 7

Кемеровская область – 7

Свердловская область – 6



Новосибирская область – 6Республика Татарстан – 5Удмуртская Республика – 5Ульяновская область – 5Томская область – 5Воронежская область – 4Республика Коми – 4Мурманская область – 4Республика Дагестан – 4Пермский край – 4Красноярский край – 4Омская область – 4Брянская область – 3Смоленская область– 3Тверская область – 3Краснодарский край – 3Самарская область – 3Саратовская область – 3Курганская область – 3Алтайский край – 3Курская область – 2Орловская область – 2Тульская область – 2Ярославская область – 2Республика Калмыкия – 2Астраханская область – 2Волгоградская область – 2Ставропольский край – 2Республика Марий Эл – 2Республика Чувашия – 2Республика Тыва – 2Забайкальский край – 2Белгородская область – 1Владимирская область – 1Ивановская область – 1Липецкая область – 1Рязанская область – 1Республика Крым – 1Севастополь – 1Чеченская Республика – 1Кировская область – 1Пензенская область – 1Тюменская область – 1Ханты-Мансийский автономный округ – 1Приморский край – 1Магаданская область – 1Хабаровский край – 1

За весь период от коронавируса умерло 23 723 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 52,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 502 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 292 тыс. 893 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф