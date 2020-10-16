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Авто / Общество

Когда появятся электронные ПТС в России и зачем они нужны

15:11 16.10.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение о переносе ввода электронных паспортов транспортных средств (ПТС) на территории ряда стран ЕАЭС на 31 марта 2021 года.

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Те, кто купил или купит автомобиль до 1 ноября 2019 года, продолжат ездить с обычными ПТС

О переносе даты введения в оборот электронных ПТС б этом 13 октября на своей странице в Facebook сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

«Это касается трех стран Союза: Беларуси, Казахстана и Кыргызстана», — рассказала она.

Малкина отметила, что Россия уже практически перешла на данную систему. Так, с 2 ноября транспортные средства, выпущенные или изготовленные в государствах ЕАЭС, будут регистрироваться в России только при наличии электронных ПТС.

Главный плюс ЭПТС — полная и достоверная информация о конкретном автомобиле. Размер электронного документа, в отличие от его бумажной версии, не ограничен, поэтому в него можно вносить значительные объемы информации — ОТТС, сведения об автомобиле, внесенных в его конструкцию изменениях, данные об оплате утилизационного сбора, государственной регистрации, страховке. Позже в ЭПТС будут отметки о прохождении техосмотра, ДТП и ремонтах. По сути, продавец не сможет ни скрутить пробег, ни скрыть ДТП или серьезный ремонт.

«Помните карту в поликлинике, которую постоянно теряют в регистратуре, из нее выпадают прививки, а здесь ничего не потеряется, всё переведено в электронный режим. Электронный паспорт может в перспективе превратиться в единый документ автовладельца», — рассказал «Известиям» автоэксперт и главный редактор радиостанции «Автодор» Антон Чуйкин.

Помимо традиционных сведений о собственниках, в нем указаны сертификационные данные, а также информация о количестве ДТП и их описание, сведения о полисах каско и ОСАГО, проведении техобслуживания, об актуальном пробеге и изменениях конструкции.

Источник: Известия

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