Хотел закусить голубятинкой пьяница и полез на крышу. А там охотника подстерегла смерть

В Новосибирской области мужчина охотился за голубями и упал с крыши. 53-летний сибиряк от полученных травм скончался.

В Новосибирской области мужчина охотился за голубями и упал с крыши

В Новосибирской области мужчина охотился за голубями и упал с крыши. 53-летний сибиряк от полученных травм скончался.

В селе Метелёво Купинского района Новосибирской области местный житель погиб, охотясь на голубей. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области данный факт подтвердили.

Инцидент произошёл примерно в 01:00 12 октября. Местный житель 1967 года рождения распивал спиртное со своим приятелем. В определённый момент у мужчин закончилась закуска, и они решили поймать и приготовить голубей.

Мужчины отправились к зданию по улице Центральной, 64. Один из них забрался на крышу двухэтажного строения по пожарной лестнице, оступился и сорвался вниз. Его подельник вызвал скорую помощь, но от полученных травм охотник на голубей скончался на месте.

Источник: nsktv.ru