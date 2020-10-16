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Хотел закусить голубятинкой пьяница и полез на крышу. А там охотника подстерегла смерть

17:15 16.10.2020 Фото: pixabay.com
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В Новосибирской области мужчина охотился за голубями и упал с крыши. 53-летний сибиряк от полученных травм скончался.

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В Новосибирской области мужчина охотился за голубями и упал с крыши

В Новосибирской области мужчина охотился за голубями и упал с крыши. 53-летний сибиряк от полученных травм скончался.
В селе Метелёво Купинского района Новосибирской области местный житель погиб, охотясь на голубей. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области данный факт подтвердили.

Инцидент произошёл примерно в 01:00 12 октября. Местный житель 1967 года рождения распивал спиртное со своим приятелем. В определённый момент у мужчин закончилась закуска, и они решили поймать и приготовить голубей.

Мужчины отправились к зданию по улице Центральной, 64. Один из них забрался на крышу двухэтажного строения по пожарной лестнице, оступился и сорвался вниз. Его подельник вызвал скорую помощь, но от полученных травм охотник на голубей скончался на месте.

Источник: nsktv.ru

голуби крыша насмерть
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