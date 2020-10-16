Прекрасная новость для Бердска: Правительство утвердило единые требования к переработке мусора. Текст документа

Несколько пунктов требований регулируют вопросы закрытия полигонов. Такие объекты должны быть выведены из эксплуатации, если они заполнены до проектной вместимости или не отвечают требованиям экологической безопасности.

Сваливают мусор в Бердь

Они помогут уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

С 1 января 2021 года в России начнут действовать Единые требования к работе мусороперерабатывающих заводов и полигонов. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Сейчас подобные требования регулируются множеством нормативных актов. На их основе и был составлен единый свод, в который также вошли несколько новых норм..

Например, в документе указано, что захоронение и сжигание отходов возможно только в тех случаях, когда они непригодны для переработки. Кроме того, приоритет при сортировке мусора должен отдаваться автоматизированному труду. Это позволит извлекать максимальное количество видов отходов для дальнейшей утилизации.

Несколько пунктов требований регулируют вопросы закрытия полигонов. Такие объекты должны быть выведены из эксплуатации, если они заполнены до проектной вместимости или не отвечают требованиям экологической безопасности.

В целом мусорным предприятиям необходимо максимально снижать негативное воздействие на окружающую среду, применяя при этом наилучшие доступные технологии.

Заводы и полигоны, которые были спроектированы или построены до 2021 года, должны соответствовать этим требованиям к 1 января 2026 года. А новые объекты нужно будет проектировать с учётом принятых правил.

Постановление от 12 октября 2020 года №1657

Источник: government.ru