Новую схему мошенничества со спецсчетом озвучил Сбербанк

Сбербанк раскрыл новый способ обмана клиентов — теперь мошенники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают перевести средства на некий специальный счет, рассказали РИА Новости в компании.
"Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже "представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет", который, естественно, принадлежит мошеннику", — описал схему собеседник агентства.
И регулятор, и банки неоднократно заявляли, что подавляющее большинство мошеннических операций проводится с использованием методов социальной инженерии. В этом году активность таких мошенников значительна выросла. С начала 2020 года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана, в сравнении с 2019 годом их число увеличилось более чем вдвое.
"За текущий период этого года Сбербанку удалось спасти уже около 40 миллиардов рублей клиентов. Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 39,7 миллиарда рублей", — отметили в кредитной организации.
Ранее в ряде российских банков рассказали РИА Новости, что мошенники побуждают клиентов банков самостоятельно снимать средства в отделении или банкомате и после этого переводить деньги на счет злоумышленников. Как отметили в Почта-банке, эта схема также является разновидностью социальной инженерии.
Источник: РИА Новости