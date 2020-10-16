Цена «Фавипиравир» в аптеках: ФАС согласовала предельную цену на лекарство от COVID-19

Упаковка лекарства против COVID-19 «Фавипиравир» будет стоить максимум 5500 рублей без учета региональных надбавок

Недавно «Фавипиравир» включили в список жизненно важных лекарств

Упаковка лекарства против COVID-19 «Фавипиравир» будет стоить максимум 5500 рублей без учета региональных надбавок, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку было принято всеми членами Комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей. Максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6875 рублей включая НДС (50 таблеток)», — отметили в ФАС.

Сегодня в столичных аптеках «Фавипиравир» можно приобрести за 11−16 тысяч рублей. Таким образом, предельную отпускную цену препарата снизили более чем на 50 процентов.

В сентябре Министерство здравоохранения разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевнаия с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — «Коронавир» компании «Р-Фарм» и «Арепливир» компании «Промомед». Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах.

Недавно «Фавипиравир» включили в список жизненно важных лекарств.

Источник: РИА Новости