Сделку по покупке "Яндексом" 100% TCS Group отменили

К 12:06 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2798,73 пункта (-0,66%), индекс РТС - 1131,12 пункта (-0,1%); цены основных "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 3,3%.

Индекс МосБиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 20 июля

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в пятницу протестировал в снижении рубеж поддержки 2800 пунктов (минимум с 20 июля) на фоне укрепления рубля и снижения нефти, а также известий об отмене сделки по покупке "Яндексом" 100% TCS Group.

К 12:06 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2798,73 пункта (-0,66%), индекс РТС - 1131,12 пункта (-0,1%); цены основных "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 3,3%.

Доллар просел до 78 рублей (-0,08 рубля), золото подорожало до $1914,6 за унцию (+1,4%), нефть Brent упала до $42,83 за баррель (-0,8%).

Подешевели акции "Яндекса" (-3,3%), "МТС" (-2,2%), АФК "Система" (-1,7%), "Газпрома" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,3%), UC Rusal (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), банка ВТБ (-0,8%), "Интер РАО" (-0,6%), "Татнефти" (-0,4%), "Роснефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Россетей" (-0,2%).

"Яндекс" передумал покупать 100% TCS Group, говорится в сообщении интернет-компании. "Яндекс" не смог согласиться с окончательными условиями сделки, в связи с чем все переговоры с акционером банковской группы Олегом Тиньковым были прекращены. ГДР TCS Group упали на 4,8%.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,9%), Polymetal (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Тем временем, растет фондовая Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,6-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Источник: Интерфакс