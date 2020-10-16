Швейцария ввела санкции против России: причина - Крымский мост

Крымский мост

Швейцария вслед за Евросоюзом и Великобританией ввела санкции в отношении лиц и предприятий, связанных со строительством Крымского моста.

Ранее Европейский союз внес двух физических лиц и четыре организации в список индивидуальных санкций по Украине.

Список пополнили гендиректор ОАО "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, а также замглавы ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин. Среди компаний под санкции попали АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск", ФГУП "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.



Позднее санкции против указанных лиц и учреждений ввела Британия.Ограничения вступили в силу 15 октября в 19:00 по московскому времени.Крым стал российским регионом по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Источник: РИА Новости