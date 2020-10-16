Радость Мантурова: он обозначил словом "круто" обрушение рубля. Это полезно для производителей, поддержки пока они пусть не ждут

"Мы надеемся, что пик позади. Восстановление было очень быстрым во многих отраслях", — подчеркнул глава Минпромторга.

Денис Мантуров заявил в интервью Bloomberg, что падение курса рубля — это "круто"

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью Bloomberg, что падение курса рубля — это "круто".

Министр объяснил, что снижение курса национальной валюты побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт.

Произошедшее с начала года ослабление рубля почти на 20% по отношению к доллару станет благоприятным условием для российских компаний, не зависящих от зарубежной продукции, добавил Мантуров.



Ослабление курса национальной валюты произошло из-за падения цен на нефть и угрозы санкций со стороны Запада, говорится в материале Bloomberg. Сыграла свою роль и ситуация с коронавирусом. Однако после спада во втором квартале российская экономика восстановилась за лето.Мантуров рассказал, что правительство не обсуждает планы по продлению мер поддержки бизнеса."Мы надеемся, что пик позади. Восстановление было очень быстрым во многих отраслях", — подчеркнул глава Минпромторга.

Источник: РИА Новости