Проверка зрения: 5 причин, почему они важны

Глаза - это окно в тело. Важность ежегодных осмотров зрения выходит далеко за рамки простого контроля за тем, чтобы ваше зрение не было размытым.

Вот пять причин, по которым глазные экзамены так важны, и почему вы должны проходить ежегодные офтальмологические осмотры, чтобы сохранить свое здоровье и благополучие, подробнее на сайте eximer.ua.

1. Глазные экзамены помогают детям успешно учиться в школе.

Хорошо, это для вас, родителей. Знаете ли вы, что 80 процентов того, что дети должны изучать в классе и за его пределами, требует хорошего зрения? Это правда - и эту статистику, которая существует уже давно, вероятно, следует пересмотреть в сторону повышения из-за постоянно увеличивающегося количества экранного времени, которому дети подвергаются в наши дни.

2. Миопия становится эпидемией.

Дети, которые становятся близорукими (определение здесь: https://clck.ru/GG5b8) в очень раннем возрасте, как правило, испытывают ухудшение и прогрессирование близорукости, которое продолжается на протяжении всего детства, и это подвергает их значительно большему риску очень серьезных и потенциально опасных для зрения глазных заболеваний.

3. Проверка зрения не заменяет проверку зрения.

Слишком часто родителей убеждают в том, что их ребенок видит отлично, потому что он прошел школьную проверку зрения. Или взрослые думают, что они прекрасно видят, потому что проходят проверку зрения в отделе транспортных средств. Часто ни одно из этих предположений неверно.

4. Глаукома.

Из всех серьезных глазных болезней глаукома(https://clck.ru/RN6KM) , вероятно, самая скрытая. Это потому, что в большинстве случаев ранней глаукомы нет явных симптомов - ничто не предупреждает вас о том, что что-то идет не так.

Люди, которые не проходят плановое обследование зрения и у которых развивается глаукома, обычно узнают об этом только после того, как они потеряли зрение в результате болезни. И к тому времени контролировать глаукому, чтобы предотвратить дополнительную потерю зрения, может быть очень сложно.

5. Ежегодные осмотры зрения позволяют выявить другие серьезные проблемы со здоровьем.

Знаете ли вы, что многие люди впервые узнают, что у них серьезные проблемы со здоровьем, такие как диабет, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и даже рак, после - да, как вы уже догадались - обычного осмотра глаз.