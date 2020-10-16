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Виды подшипников и их применение

17:02 16.10.2020
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Видов подшипников огромное множество. Каждый тип и подтип используется с разными целями.

В статье представлен неполный список, узнать больше или даже купить подшипники можно на сайте: impod.ru.

1.1. Подшипник шариковый однорядный:

а) общее:

Жесткий подшипник с рядом шариков представляет собой подшипник с очень хорошим товаром цена / качество; он относительно универсален.

б) Способности:

Он обладает хорошей способностью выдерживать радиальные нагрузки, а также осевые нагрузки в двух направлениях. Он представляет собой поворотный и существует в инструментальной версии, позволяющей, в частности, определять скорость вращения вала.

в) Используется:

Этот тип подшипников используется во всех областях машиностроения в целом (закрылки, подшипники реактивных двигателей, трансмиссии вертолетов, бортовое оборудование ...). Он доступен с сегментом, который позволяет осевая иммобилизация без подпорной стенки в корпусе.

1.2. Подшипник шариковый двухрядный:

а) общее:

Эти подшипники требуют хорошей соосности вала и корпуса.

б) Способности:

Этот тип подшипника допускает сильные радиальные и осевые нагрузки в двух направлениях.

Иногда отмечается предпочтительный способ заполнения выемок. Этот подшипник может быть установлен отдельно или вместе с другим подшипником (если требуется центровка).

в) используется:

Этот тип подшипников используется в насосах, редукторах (колесных и винтовых), оборудовании.

2. Роликовые подшипники:

Роликовые подшипники - одни из наиболее широко используемых в промышленности. Они называются роликоподшипниками, потому что они могут нести нагрузку за счет размещения круглых элементов между двумя частями. При движении двух частей эти круглые элементы катятся, тем самым помогая переносить груз.

2.1. Применение роликовых подшипников:

Роликовые подшипники используются во вращательных приложениях, чтобы заменить движение скольжения с низким трением, качение.

Автоматизированные методы настройки роликовых подшипников имеют множество преимуществ, таких как сокращение времени настройки, стоимости сборки и надежной настройки.

Виды подшипников
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