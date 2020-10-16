Коллтрекинг представляет собой технологический процесс, который выявляет путь рекламы: откуда именно пришел клиент на продажу. В основе этого метода лежит принцип смены номера телефона. Этот тактический ход и позволяет узнать все об эффективности той или иной рекламы. Статический коллтрекинг можно заказать у специалистов своего дела, которые точно знают, как выполнять заказ, что необходимо учитывать и так далее. Причем услуга не обойдется слишком дорого – цены абсолютно демократичные и благоразумное.

Различают 3 вида коллтрекинга, отличающиеся по принципу изменения номеров телефона и, соответственно, годятся для решения разных задач. Однако, для всех трех видов одинаково устанавливается код. Он делает подмену номеров.

Статический коллтрекинг — это классическая модель

Каждому рекламному объявлению дается свой номер. Например, идет:

⦁ реклама на билборде;

⦁ подключена контекстная реклама;

⦁ задействована система СЕО-поиска (бесплатные способ привлечения).

Каждому из трех источников дается свой номер. Значит, те, кто увидят билборд — смогут отзвониться по одному номеру, те, кто придут с контекстной рекламы — по-другому и т. д.

Следующий этап: каждый, кто позвонит по одному из трех заявленных номеров попадает на один и тот же сайт. По номеру телефона система определяет откуда именно пришел клиент и эти данные фиксируются в журнале звонков. Вместе с номером, остаются такие данные, как длительность разговора, имя оператора, который принял звонок, номер самого звонящего и др.

Далее коллтрекинг может скидывать данные об источнике рекламы в аналитику Гугл или в другую систему с которой связан. Однако, следует знать о том, что давая информацию о трех изначально заложенных номерах, каждый звонок не связывается с конкретным клиентом.

Эта система хороша для офлайн-рекламы, т. е. если компания использует уличную рекламу на билбордах, дает рекламу в газету, раздает флаеры у метро и т. д.