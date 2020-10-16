Что необходимо знать про oneplus.com.ru

Смартфоны этой фирмы оснащены высококлассной и самой передовой начинкой и в соотношении цены и качества ему нет равных на сегодняшний день. В телефонах применяется фирменная оболочка OxygenOS на новейшей версии Андроид. Итак, на специализированном сайте oneplus есть возможность без проблем заказать гаджеты от этой компании по очень демократичным и конечно же нормальным ценам. Главное, что если возникнут вопросы правильнее пообщаться с менеджером и уточнить все нюансы у него.

К чему же все-таки стоит присмотреться?

Среди бесспорных преимуществ смартфонов OnePlus следующие:

⦁ самая высокая производительность;

⦁ великолепный дизайн-премиум класса;

⦁ скоростная зарядка;

⦁ идеальные камеры;

⦁ лучшие экраны на рынке аналогов;

⦁ абсолютная поддержка 5G и др.

На что важно обратить особое внимание?

Этот бренд на рынке уже более семи лет, и он постоянно набирает популярность. Отзывы самые лучшие, что полностью подтверждает гарантию качества продукта. Большинство из тех, кто активно сравнивает смартфоны OnePlus с самыми дорогими аналогами, считают эту марку полноценной заменой другим брендам.

Дисплей смартфона с высокой частотой обновлений (90Гц, а не 60, как все привыкли). Для игроманов это однозначный повод обратить внимание на китайский бренд, ведь благодаря частоте обновлений, изображение становится более плавным в динамических моментах игры.

Размер дисплея — еще один повод задуматься и выбрать OnePlus, ведь его диагональ 6,67 дюйма. Это комфортный размер для просмотра видео в высоком качестве. Благодаря некоторой изогнутости краев, достигается лучший стереоэффект и еще больше повышается четкость картинки.

Селфи-камера выдвигается и дает возможность избегать проблем с вырезами. Мелочь, но приятно...

Быстрота работе операционной системы — еще один бонус от OnePlus. Загрузка файлов и приложений происходит молниеносно благодаря качественной оптимизации.

Немало уникальных идей вложено разработчиками. Например, режим чтения - в нем экран меняется на черно-белый. Игровой режим смартфона не показывает какие-то уведомления, которые мешают процессу игры и т. д.