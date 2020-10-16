Это война: Заставляют отчитываться о тратах родные девушку в Бердске

Пользовательница соцсетей из Бердска задалась вопросом, насколько корректно считать чужие деньги? Ее особенно возмущает тот факт, что она, полностью сама себя обеспечивающая, должна отчитываться старшему поколению своей семьи, почему у нее, к примеру, пять шапок, а у ее ребенка куча футболок и чупа-чупс, хотя вполне можно обойтись и одной парой штанов, сырниками и борщом.
- Если честно, надоело уже, что всех волнует, сколько и на что я трачу, при том, что мы сами зарабатываем и ни у кого денег не просим, - пишет бердчанка.
Свои денежные отчеты перед родственниками она называет настоящей войной.
- Как с этим бороться? Почему старшее поколение так любит учить, как правильно жить (по их версии), - задается вопросом бердчанка.
Мнения в комментариях разделились. Одни пользователи, как Игорь Манштейн, считают, что виной всему банальная зависть и неумение делать свою жизнь комфортной и советует в данном случае вообще прекратить общение с родней.
Другие, как Адам Опольский или Ирина Сергеевна говорят, что автор поста либо лукавит, уверяя, что живет «исключительно на свои», либо реально не может просчитывать грамотность своих трат.
Лаконичней всего выразился пользователь с ником «Посторонний мужик».
- Никому не даю советов и вам не советую, - написал он.
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