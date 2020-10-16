Это война: Заставляют отчитываться о тратах родные девушку в Бердске

- Как с этим бороться? Почему старшее поколение так любит учить, как правильно жить, - задается вопросом бердчанка.

чужие деньги считать приятно

Пользовательница соцсетей из Бердска задалась вопросом, насколько корректно считать чужие деньги? Ее особенно возмущает тот факт, что она, полностью сама себя обеспечивающая, должна отчитываться старшему поколению своей семьи, почему у нее, к примеру, пять шапок, а у ее ребенка куча футболок и чупа-чупс, хотя вполне можно обойтись и одной парой штанов, сырниками и борщом.

- Если честно, надоело уже, что всех волнует, сколько и на что я трачу, при том, что мы сами зарабатываем и ни у кого денег не просим, - пишет бердчанка.

Свои денежные отчеты перед родственниками она называет настоящей войной.

- Как с этим бороться? Почему старшее поколение так любит учить, как правильно жить (по их версии), - задается вопросом бердчанка.

Мнения в комментариях разделились. Одни пользователи, как Игорь Манштейн, считают, что виной всему банальная зависть и неумение делать свою жизнь комфортной и советует в данном случае вообще прекратить общение с родней.

Другие, как Адам Опольский или Ирина Сергеевна говорят, что автор поста либо лукавит, уверяя, что живет «исключительно на свои», либо реально не может просчитывать грамотность своих трат.

Лаконичней всего выразился пользователь с ником «Посторонний мужик».

- Никому не даю советов и вам не советую, - написал он.

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