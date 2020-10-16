Сегодня протезирование зубов – это востребованная стоматологическая услуга. Современные технологии позволяют полностью восстановить функциональность зубного ряда.

Процедура протезирования обязательно предусматривает подготовительный этап. Изначально врач-стоматолог осматривает полость рта пациента и принимает решение о проведении соответствующего лечения. Доктор обязательно поинтересуется общим состоянием здоровья пациента и отсутствием или наличием каких-либо патологий. Это исключит возникновение осложнений при проведении протезирования.

Обязательно назначается проведение рентгенологического исследования зубного ряда. Это позволит оценить состояние парадонта и альвеол. Также доктор увидит, как растут корни и нет ли воспаления тканей, которое обязательно нужно устранить.

Сегодня для протезирования используются съемные или несъемные конструкции:

Съемные протезы изготавливаются из различных материалов и отличаются удобством в использовании. Они могут быть с небом или без него. Современные изделия нет необходимости снимать на ночь. Для их лучшей фиксации могут использоваться специальные составы.

Несъемные протезы характеризуются высокой прочностью. Они полностью соответствуют естественной форме зуба. Такие конструкции позволяет восстановить функциональность и красоту зубного ряда.

Сегодня для создания красивой улыбки все чаще используется микропротезирование. В этом случае используются специальные накладки: виниры или люминиры. Их используют для маскировки дефектов передних зубов, таких как трещины и сколы. Также они позволяют замаскировать небольшую кривизну и желтизну эмали. Следует понимать, что установка микропротезов предусматривает процедуру обтачивания эмали. Это значит, что носить их нужно будет постоянно.

Для того, чтобы продлить жизнь естественных зубов используются коронки. В этом случае изначально проводится лечение зубов и устанавливаются пломбы. После этого устанавливается коронки, для изготовления которых сегодня применяются самые различные материалы.