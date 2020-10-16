Сегодня протезирование зубов – это востребованная стоматологическая услуга. Современные технологии позволяют полностью восстановить функциональность зубного ряда.
Процедура протезирования обязательно предусматривает подготовительный этап. Изначально врач-стоматолог осматривает полость рта пациента и принимает решение о проведении соответствующего лечения. Доктор обязательно поинтересуется общим состоянием здоровья пациента и отсутствием или наличием каких-либо патологий. Это исключит возникновение осложнений при проведении протезирования.
Обязательно назначается проведение рентгенологического исследования зубного ряда. Это позволит оценить состояние парадонта и альвеол. Также доктор увидит, как растут корни и нет ли воспаления тканей, которое обязательно нужно устранить.
Сегодня для протезирования используются съемные или несъемные конструкции:
- Съемные протезы изготавливаются из различных материалов и отличаются удобством в использовании. Они могут быть с небом или без него. Современные изделия нет необходимости снимать на ночь. Для их лучшей фиксации могут использоваться специальные составы.
- Несъемные протезы характеризуются высокой прочностью. Они полностью соответствуют естественной форме зуба. Такие конструкции позволяет восстановить функциональность и красоту зубного ряда.
Сегодня для создания красивой улыбки все чаще используется микропротезирование. В этом случае используются специальные накладки: виниры или люминиры. Их используют для маскировки дефектов передних зубов, таких как трещины и сколы. Также они позволяют замаскировать небольшую кривизну и желтизну эмали. Следует понимать, что установка микропротезов предусматривает процедуру обтачивания эмали. Это значит, что носить их нужно будет постоянно.
Для того, чтобы продлить жизнь естественных зубов используются коронки. В этом случае изначально проводится лечение зубов и устанавливаются пломбы. После этого устанавливается коронки, для изготовления которых сегодня применяются самые различные материалы.