Печать на текстиле методом сублимации – популярная технология нанесения рисунка на ткань, при которой удается получить полноцветное изображение высокого качества, сравнимое с фотографией на бумаге.

Сублимационная печать — что такое, виды и преимущества

Печать на текстиле методом сублимации – популярная технология нанесения рисунка на ткань, при которой удается получить полноцветное изображение высокого качества, сравнимое с фотографией на бумаге. Разобраться с особенностями методики, ее разновидностями, преимуществами и недостатками нам помогут эксперты fashionprint.ru.

Что такое сублимационная печать

Сублимационная печать – это перенесение изображения на текстиль с применением специальных чернил с последующим высокотемпературным закреплением. В процессе печати краска глубоко проникает в волокна и застывает там под влиянием высоких температур, в результате получается стойкий яркий принт, который не меняет цвет, не выгорает, не линяет при стирке. Метод сублимации применяется на синтетической и полусинтетической ткани (не менее 60% полиэстера в составе). Поскольку именно синтетическое полотно при нагревании может «раскрываться» и давать чернилам проникать глубоко в структуру. У натуральных тканей такой способности нет, из-за чего рисунок с их поверхности быстро смывается. Поэтому данный тип нанесения для изделий из натурального волокна не используется.

Виды сублимационной печати

Различают два основных вида печати изображения методом сублимации.

Прямая

Печать производится непосредственно на ткань по принципу работы принтера. Чернила смешиваются и нагреваются внутри оборудования и переносятся на полотно. Существует два подвида технологии:

Мокрая. Сублимационная краска наносится струйным принтером на ткань, предварительно обработанную полиэфирной грунтовкой.

Сухая. Печать производится с применением лазерного принтера и термобумаги.

Прямой вид печати достаточно трудозатратный и оправдан для текстильных изделий в рулонах. Используется для изготовления штор, скатертей, транспарантов.

Непрямая

Суть данного метода сублимационной печати в том, что при помощи плоттера рисунок распечатывается на силиконизированную бумагу, не впитывающую краску, после чего под воздействием высоких температур 180-200оС переносится на ткань. В процессе термопереноса краситель преобразовывается в пар и проникает глубоко в структуру материала. Технология состоит из двух этапов:

На силиконизированную бумагу наносится рисунок в его зеркальном отображении. С помощью термопресса изображение отпечатывается на ткань и запекается. Под воздействием высоких температур рисунок получается ярким и контрастным.

Методика удобна для изготовления как единичных экземпляров, так и крупных партий изделий. Подходит для создания рекламных носителей (плакатов, стендов, флагов, вымпелов), корпоративной одежды (шарфики, косынки, галстуки), текстильной сувенирной продукции (декоративные подушки, скатерти, салфетки).

Оборудование для печати методом сублимации

Для сублимационной печати используется профессиональное оборудование – текстильный принтер или плоттер. Например, рекламно-производственная компания Fashion Print применяет японские плоттеры для прямой и непрямой печати:

Плоттер для нанесения изображения на временный носитель для сублимационного переноса. Устройство обеспечивает высокую детализацию рисунка, позволяет выполнять широкоформатную печать, обладает производительностью 1 м 2 /2 мин.

/2 мин. Широкоформатный принтер для прямой печати. Оснащен трехступенчатой системой нагрева: предварительной, в зоне печати, после печати. Такое решение ускоряет процесс высыхания чернил и позволяет работать на скорости от 11,9 до 17,5 м2/час.

Оборудование позволяет регулировать температуру нагрева и получать множество различных оттенков, используя три цвета цветовой конфигурации CMYK.

Преимущества и недостатки

Печать на ткани методом сублимации обладает целым рядом преимуществ, по сравнению с другими технологиями нанесения рисунка на текстиль:

Высокое качество изображения без ограничений по сложности образца и количеству оттенков.

Износостойкость изображения – рисунок устойчив к выцветанию и многократным стиркам.

Широкоформатная печать с высокой степенью детализации – нанесение изображения фотографического качества возможно на ткань шириной 1,6 м с производительностью до 60 м 2 полотна в сутки.

полотна в сутки. Широкая область применения – цветная сублимационная печать используется для изготовления рекламных плакатов, баннеров, перетяжек, в оформлении витрин, выставочном и интерьерном декоре, театральных костюмов, декораций и пр.

К недостаткам технологии относится невозможность ее применения на натуральных тканях, а также необходимость использования полотна белого цвета. Сублимация не подходит для печати на темной или пестрой основе.