16.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Обязательно ли открывать расчетный счет ИП

17:08 16.10.2020
0

Расчетный счет ИП – это отдельная учетная запись в банковской системе.

За его ведение, а иногда и открытие придется заплатить. Плюс это потребует определенных затрат времени. Рассмотрим, нужен ли расчетный счет ИП и можно ли обходиться без него.

Почему ИП нужен расчетный счет

Далеко не все представители бизнеса понимают, для чего нужен расчетный счет для ИП. Многие считают, что он необходим только при работе с крупными клиентами-организациями. Они практически никогда не закупают товары и услуги за наличный расчет. Но есть еще ряд причин, почему предпринимателю стоит открыть расчетный счет:

  • Возможность заключать сделки на любые суммы с любыми контрагентами. Иначе придется соблюдать лимиты, установленные в указаниях ЦБ РФ № 3073-У от 7 октября 2013.
  • Эквайринг. Он позволяет принимать платежи от клиентов по банковским картам и увеличить обороты. В некоторых сферах деятельности картами оплачивают до 30–40% покупок.
  • Быстрые взаиморасчеты с контрагентами. При этом неважно, что они находятся в другом городе или даже стране. Перевод на счет поступит чаще всего за несколько часов, редко – за 1–3 дня.
  • Удобство налоговых платежей. Не нужно заполнять квитанции, идти в отделение Сбербанка или другого банка с наличными. Сервисы большинства финансовых учреждений умеют формировать платежные платежи на оплату налогов или сборов в интерактивном режиме.
  • Снижение риска кражи денег. Большинство преступников интересуются наличными и не рискуют связываться с похищением средств с банковских счетов, т. к. службы безопасности финансового учреждения могут заметить подозрительные операции и быстро принять меры для их блокировки или даже задержания мошенников.
  • Доступ к кредитам для бизнеса. Наличными банки выдают только потребительские ссуды на цели, связанные с личными нуждами потребителя. Дополнительно при наличии расчетного счета предпринимателю будет проще подтвердить обороты и работу с конкретными покупателями или поставщиками, что увеличит шансы на одобрение заявки.

Кроме того, расчетный счет помогает улучшить учет финансов. С помощью него можно легко разделить личные деньги и средства бизнеса. Все операции по расчетному счету отражаются банком в выписках. При необходимости всегда можно найти информацию о каждом входящем или исходящем платеже, например если возникли разногласия по поводу оплаты с поставщиком товаров или услуг.

Можно ли ИП работать без расчетного счета

Теоретически предприниматель может обходиться без расчетного счета. Закон разрешает его открыть, но не обязывает делать это. На практике работать без данного банковского инструмента возможно только при выполнении следующих условий:

  • ИП продает свои товары или услуги исключительно физическим лицам и не намерен использовать эквайринг;
  • предприниматель не закупает товары или материалы у крупных поставщиков, не работающих с наличными;
  • сумма сделки с другими ИП или организациями, если они все же возникают, никогда не превышает лимит в 100 000 рублей.

Чаще всего обходиться без расчетного счета могут репетиторы и ИП, предоставляющие бытовые услуги физическим лицам. Но даже им становится затруднительно не использовать безналичные расчеты. Многие потребители оценили удобство карточных продуктов и предпочитают платить именно ими, а не наличкой.

Тратить на обслуживание расчетного счета много денег необязательно. На портале сравнения финансовых услуг Creditura.ru можно быстро сравнить тарифы на РКО ФорБанка, Сбербанка, Модульбанка и других финансовых учреждений и выбрать выгодный для себя вариант. Часто ведение и обслуживание счета для небольшого бизнеса будет бесплатным.

расчетный счет ИП
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ огромную пробку из-за ДТП на мосту через Бердь встала трасса Р-256 в Бердске
18:11 16-10-2020
В огромную пробку из-за ДТП на мосту через Бердь встала трасса Р-256 в Бердске
Новую схему мошенничества со спецсчетом озвучил Сбербанк
18:00 16-10-2020
Новую схему мошенничества со спецсчетом озвучил Сбербанк
БердскЭто война: Заставляют отчитываться о тратах родные девушку в Бердске
17:55 16-10-2020
Это война: Заставляют отчитываться о тратах родные девушку в Бердске
Деньги не пахнут: полицейский торговал адресами покойников. Цена одного тела - 10 000 рублей 1
17:45 16-10-2020
Деньги не пахнут: полицейский торговал адресами покойников. Цена одного тела - 10 000 рублей
БердскСледующий выход газеты "Курьер.Среда.Бердск" 28 октября
17:45 16-10-2020
Следующий выход газеты
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 10.10 по 16.10.2020 в Бердске
17:42 16-10-2020
Онлайн некролог: Кто умер с 10.10 по 16.10.2020 в Бердске
Владелец Zara закроет в России некоторые магазины
17:40 16-10-2020
Владелец Zara закроет в России некоторые магазины
Радость Мантурова: он обозначил словом "круто" обрушение рубля. Это полезно для производителей, поддержки пока они пусть не ждут
17:39 16-10-2020
Радость Мантурова: он обозначил словом
БердскСколько детей должны заболеть COVID-19 в Бердске для перевода школ на дистанционку? Роспотребнадзор назвал цифру 2
17:30 16-10-2020
Сколько детей должны заболеть COVID-19 в Бердске для перевода школ на дистанционку? Роспотребнадзор назвал цифру
Колл-центры 124 и 103 по ОРВИ и COVID-19 принимают звонки ежедневно до 23 часов в Бердске, Искитиме и других городах и селах региона
17:30 16-10-2020
Колл-центры 124 и 103 по ОРВИ и COVID-19 принимают звонки ежедневно до 23 часов в Бердске, Искитиме и других городах и селах региона