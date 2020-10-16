Обязательно ли открывать расчетный счет ИП

За его ведение, а иногда и открытие придется заплатить. Плюс это потребует определенных затрат времени. Рассмотрим, нужен ли расчетный счет ИП и можно ли обходиться без него.

Почему ИП нужен расчетный счет

Далеко не все представители бизнеса понимают, для чего нужен расчетный счет для ИП. Многие считают, что он необходим только при работе с крупными клиентами-организациями. Они практически никогда не закупают товары и услуги за наличный расчет. Но есть еще ряд причин, почему предпринимателю стоит открыть расчетный счет:

Возможность заключать сделки на любые суммы с любыми контрагентами. Иначе придется соблюдать лимиты, установленные в указаниях ЦБ РФ № 3073-У от 7 октября 2013.

Эквайринг. Он позволяет принимать платежи от клиентов по банковским картам и увеличить обороты. В некоторых сферах деятельности картами оплачивают до 30–40% покупок.

Быстрые взаиморасчеты с контрагентами. При этом неважно, что они находятся в другом городе или даже стране. Перевод на счет поступит чаще всего за несколько часов, редко – за 1–3 дня.

Удобство налоговых платежей. Не нужно заполнять квитанции, идти в отделение Сбербанка или другого банка с наличными. Сервисы большинства финансовых учреждений умеют формировать платежные платежи на оплату налогов или сборов в интерактивном режиме.

Снижение риска кражи денег. Большинство преступников интересуются наличными и не рискуют связываться с похищением средств с банковских счетов, т. к. службы безопасности финансового учреждения могут заметить подозрительные операции и быстро принять меры для их блокировки или даже задержания мошенников.

Доступ к кредитам для бизнеса. Наличными банки выдают только потребительские ссуды на цели, связанные с личными нуждами потребителя. Дополнительно при наличии расчетного счета предпринимателю будет проще подтвердить обороты и работу с конкретными покупателями или поставщиками, что увеличит шансы на одобрение заявки.

Кроме того, расчетный счет помогает улучшить учет финансов. С помощью него можно легко разделить личные деньги и средства бизнеса. Все операции по расчетному счету отражаются банком в выписках. При необходимости всегда можно найти информацию о каждом входящем или исходящем платеже, например если возникли разногласия по поводу оплаты с поставщиком товаров или услуг.

Можно ли ИП работать без расчетного счета

Теоретически предприниматель может обходиться без расчетного счета. Закон разрешает его открыть, но не обязывает делать это. На практике работать без данного банковского инструмента возможно только при выполнении следующих условий:

ИП продает свои товары или услуги исключительно физическим лицам и не намерен использовать эквайринг;

предприниматель не закупает товары или материалы у крупных поставщиков, не работающих с наличными;

сумма сделки с другими ИП или организациями, если они все же возникают, никогда не превышает лимит в 100 000 рублей.

Чаще всего обходиться без расчетного счета могут репетиторы и ИП, предоставляющие бытовые услуги физическим лицам. Но даже им становится затруднительно не использовать безналичные расчеты. Многие потребители оценили удобство карточных продуктов и предпочитают платить именно ими, а не наличкой.

Тратить на обслуживание расчетного счета много денег необязательно. На портале сравнения финансовых услуг Creditura.ru можно быстро сравнить тарифы на РКО ФорБанка, Сбербанка, Модульбанка и других финансовых учреждений и выбрать выгодный для себя вариант. Часто ведение и обслуживание счета для небольшого бизнеса будет бесплатным.