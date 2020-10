Владелец Zara закроет в России некоторые магазины

Zara закроет в России магазины недорогой одежды Lefties

Испанская группа Inditex закрывает в России сеть магазинов недорогой одежды Lefties, рассказали «Ведомостям» два консультанта по недвижимости. Управляющий одного из торговых центров, в котором расположен магазин Lefties, подтвердил, что контракт заканчивается в январе и его продление не планируется. По его словам, такое решение приняла головная компания бренда.

Первые магазины Lefties в России были открыты в 2014 г., в Москве и в Санкт-Петербурге в бывших помещениях дисконт-центров Zara. Сейчас, по данным сайта, в сети пять магазинов в Москве и один в Твери.

Inditex является крупнейшим в мире продавцом одежды. Помимо Lefties компания развивает такие известные бренды одежды, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterqüe. В российском и испанском офисах Inditex, а также в Lefties не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.



Lefties переводится как «остатки». Начиная с 1999 г., эта сеть продавала в своих магазинах остатки коллекций Zara прошлых сезонов. Позже под брендом Lefties стали производить недорогую одежду, обувь и аксессуары для женщин, мужчин и детей. Торговая марка представлена 170 магазинами на шести рынках: в Испании, Португалии, России, Мексике, Катаре и Саудовской Аравии.

Lefties продает самый дешевый ассортимент среди сетей Inditex: платье стоит меньше 15 евро, рубашка — меньше 10 евро, но по сравнению с другими марками он был немного в тени, рассказывает Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group. Средний чек в России составля 800 руб., говорит один из консультантов. Затраты на открытие магазинов были высокие, а продажи на квадратный метр были самые низкие из всех брендов Inditex, говорит он. По информации другого консультанта по недвижимости, сеть закрывается из-за неудовлетворительных финансовых показателей в России.

Развитие сети шло тяжело, считает директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько. К тому же Lefties, который, по ее словам, популярен в теплых странах, в России столкнулся с климатическими особенностями: шить зимние коллекции в низкомаржинальном сегменте довольно затратно. Кроме того, в этом году россияне из-за пандемии, экономической нестабильности и снижения покупательской активности больше тратят на товары первой необходимости, здоровье и образование, а расходы на одежду, обувь, развлечения — сокращают, продолжает Лебсак-Клейманс.

Inditex в 2020 г. объявила о закрытии от 1000 до 1200 магазинов, в основном в Азии и Европе: прежде всего, небольших, а также тех, которые работают давно и расположены в не самых удачных местах. При этом в 2020-2022 гг компания откроет 450 новых магазинов, в которых собирается применить «новейшие технологии интеграции продаж». В итоге Inditex сократит число магазинов с 7412 магазинов до 6700-6900.

На глобальном уровне все игроки фокусируются на наиболее успешных, маржинальных и устойчивых направлениях бизнеса, говорит Лебсак-Клейманс. Можно предположить, что после анализа ситуации в России проект Lefties не был отнесен к приоритетным и попал под сокращение, заключает эксперт.

Не всем международным брендам удается закрепиться на российском рынке, говорит Анна Никандрова, партнер Colliers International: одни сталкиваются с операционными проблемами, которые зачастую могут быть связаны с неэффективной маркетинговой стратегией, другие не видят перспектив для дальнейшего развития в офлайне. С 2018 по 2020 гг. из России ушли такие крупные марки, как Under Armour, Intersport и The Athlete’s Foot, Next, Karen Millen, Motivi, а также магазины аксессуаров Longchamp, Claire’s, Thomas Sabo, напоминает Никандрова.

В отчете за I полугодие 2020 г. Inditex указывала, что с 1 февраля по 31 июля онлайн-продажи показали «выдающийся рост» — на 74% больше, чем в аналогичном периоде 2019 г. Тем не менее общие продажи группы снизились на 37,5% по сравнению с февралём — июлем 2019 г. до 8 млрд евро.

Чистый убыток составил 195 млн евро, против чистой прибыли 1,5 млрд евро в аналогичном периоде 2019 г.

Источник: Ведомости