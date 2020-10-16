Закрыли СИЗО для новеньких заключенных

Такое решение приняло руководство управления ФСИН по Москве в связи с пандемией коронавируса.

СИЗО в Москве прекратили прием новых обвиняемых

В столичной Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что в столичных следственных изоляторов вновь прекращен прием новых заключенных. Такое решение приняло руководство управления ФСИН по Москве в связи с пандемией коронавируса.

"Принято решение прекратить прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО-1, 2, 3, 4, 5 и 6 УФСИН России по Москве. Эта мера вводится с 19 октября до особого распоряжения. Прием новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществляться только в СИЗО-7 УФСИН России по Москве до особого распоряжения", - сказали в ОНК, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в столичных следственных изоляторах возвращаются противоэпидемиологические ограничения.