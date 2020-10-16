Полицейский-мошенник обманул на 8 млн рублей фигурантов уголовных дел в Новосибирске

Сначала сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями вернул за мзду изъятые в ходе обыска носители информации, а потом пообещал им "отмазать" от уголовного преследования.

Дело экс-полицейского передано в суд

В Новосибирской области бывший сотрудник полиции предстанет перед судом за мошенничество. Об этом вечером 16 октября сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Следственными органами регионального Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного отделения по борьбе с коррупцией УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области и 33-летнего жителя Новосибирска. Они обвиняются в совершении двух эпизодов совершения преступления, предусмотренного 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По данным следствия, 4 декабря 2019 года сотрудник полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, в рамках исполнения поручения следователя СКР произвел обыски в двух коммерческих организациях и в жилищах четырех их сотрудников, при которых изъял предметы, документы, сотовые и электронные носители информации.

В связи с чем, он получил доступ к информации, содержащейся в уголовном деле, находящимся в производстве следователя СКР. В частности, полицейскому стало известно о видах деятельности данных организаций, а также об их благополучном материальном положении.

Вечером того же дня с сотрудником полиции связался его знакомый, который предложил встретиться с лицами, у которых проводились обыски, для того, чтобы поспособствовать удалению информации с изъятых электронных носителей информации. В ходе телефонного разговора полицейский предложил своему знакомому совместно похитить у указанных лиц особо крупную сумму денежных средств в размере 2 млн рублей, на что последний согласился.

С целью совершения задуманного преступления, обвиняемые разработали схему и распределили преступные роли, согласно которым, знакомый должен организовать встречу полицейского с указанными лицами и убедить последних о том, что правоохранитель, в силу его служебного положения, может поспособствовать удалению информации с изъятых электронных носителей информации.

В свою очередь сотрудник полиции в ходе личной встречи должен был указать им сумму денежных средств в размере 2 млн рублей за якобы удаление нужной информации, а денежные средства передать ему через его знакомого. При этом, полицейский в действительности не мог осуществить действия по удалению информации в ввиду того, что в день проведения обысков все изъятые в ходе него предметы, в том числе электронные носители информации, были переданы другому сотруднику.

Преступный план фигурантов реализовался, встреча состоялась, деньги были получены и переданы сотруднику полиции, который распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, спустя несколько месяцев у фигурантов вновь возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств у данных лиц. А именно, действуя по старой схеме, обвиняемые дали понять, что за денежное вознаграждение в сумме 6 млн рублей они смогут решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности последних, на что они согласились. Таким образом, злоумышленники завладели указанной суммой денежных средств.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.