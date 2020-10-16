16.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Стали известны подробности ДТП на мосту и пробки в Бердске: Есть пострадавшие

19:28 16.10.2020 Фото: Максима Суборова/АвтоБердск
0

ДТП произошло около 17 часов. Столкнулись двигавшиеся по мосту через Бердь Toyota Mark II и Nissan Wingroad, перекрыв проезд.

% name% title
Сломал ключицу и получил сотрясение головного мозга водитель «Ниссана» в жёстком ДТП на бердском мосту

ДТП произошло около 17 часов. Столкнулись двигавшиеся по мосту через Бердь«Тойота Марк II» и «Ниссан Вингроуд».

«Тойота» врезалась в заднюю часть «Ниссана», после чего последнего швырнуло сначала в левое ограждение, затем в правое, рассказал очевидец, ехавший практически следом за участниками инцидента из числа участников группы «АвтоБердск» ВКонтакте.

— «Марк» разогнался по правой полосе, не смог вклиниться в левый ряд, не смог сбросить скорость и ударил «Нисана», тот потерял управление и врезался в отбойник, — уточнил другой очевидец.

— Всё это произошло на приличной скорости. Я вызвал на место происшествия «скорую», так как авария не обошлась без пострадавших, — добавил первый.

По его словам, в аварии травмирован водитель автомобиля «Ниссан».

— На вид пострадавшему лет тридцать восемь. Я дождался скорую помощь. А когда его увезли, передал ключи от его машины сотрудникам ГИБДД, приехавшим следом, и рассказал им о том, что мне известно.

По горячим следам, сайту АвтоБердск удалось выяснить предварительный диагноз пострадавшего в ДТП на бердском мосту водителя автомобиля «Ниссан Вингроуд».

— У него сотрясение головного мозга и перелом ключицы, — рассказал нам источник в ЦГБ Бердска.

Второй участник аварии – водитель «Тойоты» — по словам очевидцев, не пострадал. А в районе места происшествия образовалась солидная пробка в сторону Новосибирска, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ДПС второго полка ГИБДД. Они выясняют причины произошедшей аварии с пострадавшим на бердском участке федеральной трассы Р-256.

% name% title
На месте ДТП на мосту через Бердский залив
дтп на мосту инспекторы ДПС мост отбойник перелом ключицы пробка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Там аварийный участок дороги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какую предельную цену на препарат от коронавируса «Фавипиравир» установила ФАС
20:10 16-10-2020
Какую предельную цену на препарат от коронавируса «Фавипиравир» установила ФАС
Россияне вымираю: печальный прогноз убыли населения сделало правительство
19:51 16-10-2020
Россияне вымираю: печальный прогноз убыли населения сделало правительство
БердскСтали известны подробности ДТП на мосту и пробки в Бердске: Есть пострадавшие
19:28 16-10-2020
Стали известны подробности ДТП на мосту и пробки в Бердске: Есть пострадавшие
Какие налоги повысил Путин, рассказываем
19:13 16-10-2020
Какие налоги повысил Путин, рассказываем
Закрыли СИЗО для новеньких заключенных
18:52 16-10-2020
Закрыли СИЗО для новеньких заключенных
Полицейский-мошенник обманул на 8 млн рублей фигурантов уголовных дел в Новосибирске
18:37 16-10-2020
Полицейский-мошенник обманул на 8 млн рублей фигурантов уголовных дел в Новосибирске
Поперхнулся конструктором и умер 4-летний мальчик в детском саду
18:22 16-10-2020
Поперхнулся конструктором и умер 4-летний мальчик в детском саду
БердскВ огромную пробку из-за ДТП на мосту через Бердь встала трасса Р-256 в Бердске
18:11 16-10-2020
В огромную пробку из-за ДТП на мосту через Бердь встала трасса Р-256 в Бердске
Новую схему мошенничества со спецсчетом озвучил Сбербанк 1
18:00 16-10-2020
Новую схему мошенничества со спецсчетом озвучил Сбербанк
БердскЭто война: Заставляют отчитываться о тратах родные девушку в Бердске
17:55 16-10-2020
Это война: Заставляют отчитываться о тратах родные девушку в Бердске