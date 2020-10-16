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Какую предельную цену на препарат от коронавируса «Фавипиравир» установила ФАС

20:10 16.10.2020 Фото: pixabay.com
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В столичных аптеках лекарство стоит дороже, чем в регионах. Но стоимость его уменьшится в 2-3 раза.

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ФАС установила предельную цену на препарат от коронавируса «Фавипиравир»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную стоимость препарата против COVID-19 под названием «Фавипиравир».

В пресс-релизе службы отмечается, что упаковка данного лекарства с 50 таблетками в регионах будет стоить до 5 500 рублей без учета региональных надбавок, одна штука обойдется в 100 рублей.

Между тем в столичных аптеках «Фавипиравир» можно будет приобрести за 6 875 рублей, в то время как сейчас цена препарата варьируется от 11 000 до 16 000 рублей.

Таким образом, предельную отпускную цену на препарат снизили более чем на 50 процентов.

Напомним, в сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» - «Коронавир» и «Арепливир». До этого они могли применяться только для лечения в стационарах строго под наблюдением врача.

Ранее правительство приняло решение включить «Фавипиравир» в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Между тем в Роспотребнадзоре ответили на данные о побочных эффектах лекарства от нового коронавируса.

COVID-19 антимонопольная служба коронавирус лекарства побочные эффекты фавипиравир ФАС
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Аноним, 16 октября 2020 21:10
Уже написали, что этот препарат не эффективен

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