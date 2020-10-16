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Кремль обеспокоен: Забиты ковидные госпитали пациентами, а в России новый рекорд по заразившимся

20:23 16.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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"Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно", заявил Песков. И призвал россиян вернуться к строго соблюдению антикоронавирусных мер.

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В Кремле обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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На какую зарплату срочно ищут врачей в ковидные госпитали Новосибирска?Кремль обеспокоен: Забиты ковидные госпитали пациентами, а в России новый рекорд по заразившимсяЕщё 135 новостей

В Кремле обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и смертности, но, несмотря на печальную статистику, уверены, что ситуация находится под контролем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 16 октября.

"Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно, именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать", - сказал он.

На вопрос, вызывает ли тревогу информация о том, что в ряде регионов почти 90% коечного фонда уже задействована, Песков заметил, что эту информацию лучше уточнять в оперативном штабе.

"Но естественно, все эти параметры тщательно контролируются, и принимаются меры с тем, чтобы как-то зарезервировать какое-то количество мест и создавать новые при необходимости, имеется в виду перепрофилирование других лечебных учреждений. Эта практика уже была отработана, и она делается весьма оперативно", - сказал он.

По официальным данным, за последние сутки в России зафиксирован рекордный прирост заболеваемости COVID-19 - 15 150 новых случаев в 85 регионах. Москва показала максимальный суточный прирост с 12 мая - 5 049 новых заболевших. Чиновники в отдельных регионах стали говорить, что не хватает врачей из-за роста заболеваемости и из-за того, что заражаются сами медики.

Вице-премьер Татьяна Голикова оценивает занятость инфекционных коек в стране в 76%, Минздрав - в 90%. При этом все чиновники говорят, что для локдауна экономики оснований сейчас нет.

COVID-19 коронавирус мэры новый рекорд рост заболеваемости Дмитрий Песков
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От редакции

Тревожное ожидание худшего?

Аноним, 16 октября 2020 21:25
Врёт, как дышит!
Специально забивают госпитали т.н бессимптомными, а с другими, не менее опасными ОРВИ отправляют домой!

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