Кремль обеспокоен: Забиты ковидные госпитали пациентами, а в России новый рекорд по заразившимся

"Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно", заявил Песков. И призвал россиян вернуться к строго соблюдению антикоронавирусных мер.

В Кремле обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19

В Кремле обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и смертности, но, несмотря на печальную статистику, уверены, что ситуация находится под контролем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 16 октября.

"Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно, именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать", - сказал он.

На вопрос, вызывает ли тревогу информация о том, что в ряде регионов почти 90% коечного фонда уже задействована, Песков заметил, что эту информацию лучше уточнять в оперативном штабе.

"Но естественно, все эти параметры тщательно контролируются, и принимаются меры с тем, чтобы как-то зарезервировать какое-то количество мест и создавать новые при необходимости, имеется в виду перепрофилирование других лечебных учреждений. Эта практика уже была отработана, и она делается весьма оперативно", - сказал он.

По официальным данным, за последние сутки в России зафиксирован рекордный прирост заболеваемости COVID-19 - 15 150 новых случаев в 85 регионах. Москва показала максимальный суточный прирост с 12 мая - 5 049 новых заболевших. Чиновники в отдельных регионах стали говорить, что не хватает врачей из-за роста заболеваемости и из-за того, что заражаются сами медики.

Вице-премьер Татьяна Голикова оценивает занятость инфекционных коек в стране в 76%, Минздрав - в 90%. При этом все чиновники говорят, что для локдауна экономики оснований сейчас нет.