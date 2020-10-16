Забила молотком 4-летнюю дочь насмерть мать, а потом покалечила себя

Предполагается, что женщина переборщила с антидепрессантами. Она находится в больнице. СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту убийства.

В Кировграде мать убила молотком четырехлетнюю дочь

В Кировграде мать убила четырехлетнюю дочь молотком. Как рассказали очевидцы, это произошло в пятницу днем. По данным E1.RU, 35-летняя Наталия принимала антидепрессанты, а сегодня, судя по всему, переборщила с дозировкой. Информацию об этом подтвердил начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

Тревожное сообщение о данном ЧП поступило в дежурную часть территориального ОВД сегодня в 12:40 по местному времени от медицинских работников, выезжавших в квартиру, где случилась беда.

— Мы с нашими коллегами из регионального СКР сейчас устанавливаем точные обстоятельства случившегося. Семья на учете в службе по делам несовершеннолетних не состояла. Женщина и ее спутник жизни в официальном браке не состоят, живут в так называемом гражданском браке, это их единственный совместный ребенок. Девочка посещала детский сад. Незадолго до трагедии мать ребенка, по некоторым данным, приняла гораздо большую дозу лекарственных препаратов, чем положено. Возможно, именно это послужило причиной агрессии по отношению к малышке, — сказал Горелых.

В Следственном комитете также подтвердили информацию и сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

— На причастность к данному преступлению проверяется 35-летняя мать девочки, которая сейчас находится в больнице в связи с телесными повреждениями, которые она причинила сама себе после случившегося, — сообщил пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга.

Он отметил, что следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).