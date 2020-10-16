16.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

На какую зарплату срочно ищут врачей в ковидные госпитали Новосибирска?

20:59 16.10.2020 Фото: Nso.ru
0

В перепрофилированный для работы с коронавирусными пациентами родильный дом срочно требуется медработник, а также в 11-ю и 3-ю новосибирские больницы. Зарплаты высокие!

% name% title
Стала известна зарплата врачей в ковидных госпиталях Новосибирска
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

На какую зарплату срочно ищут врачей в ковидные госпитали Новосибирска?Кремль обеспокоен: Забиты ковидные госпитали пациентами, а в России новый рекорд по заразившимсяЕщё 135 новостей

В Новосибирске срочно ищут врачей и медсестёр в COVID-госпитали. Объявления о поиске работников появились на портале hh.ru.

Врач-терапевт требуется в инфекционный госпиталь в ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №11». Зарплата от 145 000 до 160 000 рублей на руки. Опыт работы не требуется, занятость полная. В обязанности входят: оказание медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, проведение профилактических мероприятий пациентам с COVID-19, проведение осмотров, ведение пациентов, заполнение соответствующей документации.

Также в это медицинское учреждение ищут врача-пульмонолога (пометка «Срочно!»). Зарплата от 145 000 до 160 000 рублей на руки. Опыт работы тоже не требуется. Этот работник будет выбирать тактику ведения больного, уточнять объём и методы обследования пациента для получения в самые короткие сроки достоверной и полной диагностики заболевания. Для устройства на работу необходимо наличие сертификата специалиста.

В перепрофилированный для работы с COVID-больными родильный дом № 2 срочно требуется медсестра (или медбрат). Зарплата — от 90 000 рублей на руки. Требуемый опыт работы 1–3 года. В обязанности входит выполнение назначения врача при лечении пациентов с выявленной новой коронавирусной инфекцией. Требуется среднее медицинское образование, сертификат специалиста, удостоверение о прохождении цикла по COVID-19.

В ГБУЗ НСО «Городская больница №3» ищут врача-пульмонолога и врача-терапевта. В обоих случаях зарплата от 150 тысяч рублей. Требуемый опыт работы 1–3 года. В обязанности входят прием пациентов, лечение, наблюдение.

COVID-19 врачи зарплата инфекционный госпиталь требуется
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не хотят работать в опасных условиях даже за такие деньги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Мэр утратил контроль над коронавирусом": помощи у сибирского полпреда просят депутаты Новосибирска
21:54 16-10-2020
Сколько выплатят безработным и самозанятым во вторую волну COVID-19 в Новосибирской области
21:41 16-10-2020
Сколько выплатят безработным и самозанятым во вторую волну COVID-19 в Новосибирской области
БердскОпозорился Бердск: Жестко раскритиковали отношение к маскам пассажиров и водителей в правительстве 1
21:26 16-10-2020
Опозорился Бердск: Жестко раскритиковали отношение к маскам пассажиров и водителей в правительстве
Собака на металлобазе воет и день, и ночь! Помогите!
21:08 16-10-2020
Собака на металлобазе воет и день, и ночь! Помогите!
На какую зарплату срочно ищут врачей в ковидные госпитали Новосибирска?
20:59 16-10-2020
На какую зарплату срочно ищут врачей в ковидные госпитали Новосибирска?
Забила молотком 4-летнюю дочь насмерть мать, а потом покалечила себя
20:43 16-10-2020
Забила молотком 4-летнюю дочь насмерть мать, а потом покалечила себя
Кремль обеспокоен: Забиты ковидные госпитали пациентами, а в России новый рекорд по заразившимся 1
20:23 16-10-2020
Кремль обеспокоен: Забиты ковидные госпитали пациентами, а в России новый рекорд по заразившимся
Какую предельную цену на препарат от коронавируса «Фавипиравир» установила ФАС 1
20:10 16-10-2020
Какую предельную цену на препарат от коронавируса «Фавипиравир» установила ФАС
Россияне вымирают: печальный прогноз убыли населения сделало правительство
19:51 16-10-2020
Россияне вымирают: печальный прогноз убыли населения сделало правительство
БердскСтали известны подробности ДТП на мосту и пробки в Бердске: Есть пострадавшие 1
19:28 16-10-2020
Стали известны подробности ДТП на мосту и пробки в Бердске: Есть пострадавшие