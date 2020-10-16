На какую зарплату срочно ищут врачей в ковидные госпитали Новосибирска?

В перепрофилированный для работы с коронавирусными пациентами родильный дом срочно требуется медработник, а также в 11-ю и 3-ю новосибирские больницы. Зарплаты высокие!

Стала известна зарплата врачей в ковидных госпиталях Новосибирска

В Новосибирске срочно ищут врачей и медсестёр в COVID-госпитали. Объявления о поиске работников появились на портале hh.ru.

Врач-терапевт требуется в инфекционный госпиталь в ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №11». Зарплата от 145 000 до 160 000 рублей на руки. Опыт работы не требуется, занятость полная. В обязанности входят: оказание медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, проведение профилактических мероприятий пациентам с COVID-19, проведение осмотров, ведение пациентов, заполнение соответствующей документации.

Также в это медицинское учреждение ищут врача-пульмонолога (пометка «Срочно!»). Зарплата от 145 000 до 160 000 рублей на руки. Опыт работы тоже не требуется. Этот работник будет выбирать тактику ведения больного, уточнять объём и методы обследования пациента для получения в самые короткие сроки достоверной и полной диагностики заболевания. Для устройства на работу необходимо наличие сертификата специалиста.

В перепрофилированный для работы с COVID-больными родильный дом № 2 срочно требуется медсестра (или медбрат). Зарплата — от 90 000 рублей на руки. Требуемый опыт работы 1–3 года. В обязанности входит выполнение назначения врача при лечении пациентов с выявленной новой коронавирусной инфекцией. Требуется среднее медицинское образование, сертификат специалиста, удостоверение о прохождении цикла по COVID-19.

В ГБУЗ НСО «Городская больница №3» ищут врача-пульмонолога и врача-терапевта. В обоих случаях зарплата от 150 тысяч рублей. Требуемый опыт работы 1–3 года. В обязанности входят прием пациентов, лечение, наблюдение.