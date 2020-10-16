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Собака на металлобазе воет и день, и ночь! Помогите!

21:08 16.10.2020
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Я уже звонила в эту организацию, просила решить этот вопрос. Они обещали, но собака теперь вообще безостановочно скулит.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Наталья: 
Здравствуйте, помогите, пожалуйста. У нас на Северном микрорайоне находится металлобаза. Там постоянно воет и скулит собачка. И днём и ночью. Ее наверняка не кормят. Она на цепи в холодной будке всегда прикована. Ее плачь слышу и день, и ночь. Пожалуйста, разберитесь с этой проблемой. Я уже звонила в эту организацию, просила решить этот вопрос. Они обещали, но собака теперь вообще безостановочно скулит. Стало только хуже. За ранее спасибо.

металлобаза скулит собака
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