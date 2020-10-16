Опозорился Бердск: Жестко раскритиковали отношение к маскам пассажиров и водителей в правительстве

По словам Вячеслава Невежина, ситуация с соблюдением масочного режима в Бердске остается опасной. В мэрии проведут совещание с перевозчиками, которых обяжут носить маски.

Замминистра лично проверял, носят ли маски пассажиры и маршруточники в Бердске

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области усилило контроль по соблюдению масочного режима на транспорте. В ходе серии рейдов регионального минтранса 14-16 октября совместно с УМВД России по Новосибирску на станциях новосибирского метрополитена и на остановочных пунктах наземного транспорта в Бердске и Искитиме проведены профилактические беседы, составлены протоколы об административной ответственности на граждан и административные материалы в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В метрополитене 200 пассажирам отказано в перевозке из-за несоблюдения масочного режима.

Губернатор Андрей Травников 12 октября 2020 года обозначил основные направления борьбы с распространением коронавирусной инфекции, подчеркнул важность контроля за соблюдением санитарно-эпидемических требований и поручил усилить меры воздействия на нарушителей масочного режима, в том числе с использованием административных инструментов.

Как подчеркнул в ходе рейдов заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин, контрольные мероприятия проводятся на различных видах транспорта Новосибирска и городских округов Новосибирской области в ежедневном режиме, а в метрополитене планируется проводить рейдовые проверки порядка двух раз в неделю.

Замминистра отметил, что в Бердске ситуация с соблюдением санитарных мер в период пандемии с момента предыдущей проверки не изменилась к лучшему, сообщили в региональном правительстве в пятницу.

«Ситуация не изменилась после первого рейда. И перевозчики выводов все-таки не делают. В итоге в течение часа был составлен 1 административный протокол и проведено 9 профилактических бесед с пассажирами, находившимися в салоне автобусов без масок. Сегодня (16 октября - прим. "Курьер. Среда. Бердск") пройдет совещание со всеми перевозчиками Бердска в городской администрации для разъяснения необходимости требовать с пассажиров соблюдения масочного режима. Там, где экипаж работает, где перевозчик понимает свою ответственность, там и пассажиры не нарушают правил, там требуют соблюдение масочного режима, и он выполняется», – отметил Вячеслав Невежин.

Всего в ходе рейдов минтранса региона по соблюдению масочного режима на транспорте на текущей неделе проведено 50 профилактических бесед и составлено 10 протоколов об административной ответственности на граждан, сформировано более 10 административных материалов на перевозчиков. В ходе специального мероприятия в Новосибирском метрополитене 200 пассажирам отказано в перевозке из-за несоблюдения масочного режима.