16.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Опозорился Бердск: Жестко раскритиковали отношение к маскам пассажиров и водителей в правительстве

21:26 16.10.2020 Фото: Nso.ru
1 2

По словам Вячеслава Невежина, ситуация с соблюдением масочного режима в Бердске остается опасной. В мэрии проведут совещание с перевозчиками, которых обяжут носить маски.

% name% title
Замминистра лично проверял, носят ли маски пассажиры и маршруточники в Бердске

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области усилило контроль по соблюдению масочного режима на транспорте. В ходе серии рейдов регионального минтранса 14-16 октября совместно с УМВД России по Новосибирску на станциях новосибирского метрополитена и на остановочных пунктах наземного транспорта в Бердске и Искитиме проведены профилактические беседы, составлены протоколы об административной ответственности на граждан и административные материалы в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В метрополитене 200 пассажирам отказано в перевозке из-за несоблюдения масочного режима.

Губернатор Андрей Травников 12 октября 2020 года обозначил основные направления борьбы с распространением коронавирусной инфекции, подчеркнул важность контроля за соблюдением санитарно-эпидемических требований и поручил усилить меры воздействия на нарушителей масочного режима, в том числе с использованием административных инструментов.

Как подчеркнул в ходе рейдов заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин, контрольные мероприятия проводятся на различных видах транспорта Новосибирска и городских округов Новосибирской области в ежедневном режиме, а в метрополитене планируется проводить рейдовые проверки порядка двух раз в неделю.

Замминистра отметил, что в Бердске ситуация с соблюдением санитарных мер в период пандемии с момента предыдущей проверки не изменилась к лучшему, сообщили в региональном правительстве в пятницу.

«Ситуация не изменилась после первого рейда. И перевозчики выводов все-таки не делают. В итоге в течение часа был составлен 1 административный протокол и проведено 9 профилактических бесед с пассажирами, находившимися в салоне автобусов без масок. Сегодня (16 октября - прим. "Курьер. Среда. Бердск") пройдет совещание со всеми перевозчиками Бердска в городской администрации для разъяснения необходимости требовать с пассажиров соблюдения масочного режима. Там, где экипаж работает, где перевозчик понимает свою ответственность, там и пассажиры не нарушают правил, там требуют соблюдение масочного режима, и он выполняется», – отметил Вячеслав Невежин.

Всего в ходе рейдов минтранса региона по соблюдению масочного режима на транспорте на текущей неделе проведено 50 профилактических бесед и составлено 10 протоколов об административной ответственности на граждан, сформировано более 10 административных материалов на перевозчиков. В ходе специального мероприятия в Новосибирском метрополитене 200 пассажирам отказано в перевозке из-за несоблюдения масочного режима.

коронавирус маршрутка маски метро режим рейд Вячеслав Невежин
Мнение читателей
0
0
2
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему люди не носят маски?

Аноним, 16 октября 2020 21:42
Никто ни в чём не опозорился.
Напротив, радует то, что у нас полно людей разумных, не верящих в эти байки о барановирусе.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Мэр утратил контроль над коронавирусом": помощи у сибирского полпреда просят депутаты Новосибирска
21:54 16-10-2020
Сколько выплатят безработным и самозанятым во вторую волну COVID-19 в Новосибирской области
21:41 16-10-2020
Сколько выплатят безработным и самозанятым во вторую волну COVID-19 в Новосибирской области
БердскОпозорился Бердск: Жестко раскритиковали отношение к маскам пассажиров и водителей в правительстве 1
21:26 16-10-2020
Опозорился Бердск: Жестко раскритиковали отношение к маскам пассажиров и водителей в правительстве
Собака на металлобазе воет и день, и ночь! Помогите!
21:08 16-10-2020
Собака на металлобазе воет и день, и ночь! Помогите!
На какую зарплату срочно ищут врачей в ковидные госпитали Новосибирска?
20:59 16-10-2020
На какую зарплату срочно ищут врачей в ковидные госпитали Новосибирска?
Забила молотком 4-летнюю дочь насмерть мать, а потом покалечила себя
20:43 16-10-2020
Забила молотком 4-летнюю дочь насмерть мать, а потом покалечила себя
Кремль обеспокоен: Забиты ковидные госпитали пациентами, а в России новый рекорд по заразившимся 1
20:23 16-10-2020
Кремль обеспокоен: Забиты ковидные госпитали пациентами, а в России новый рекорд по заразившимся
Какую предельную цену на препарат от коронавируса «Фавипиравир» установила ФАС 1
20:10 16-10-2020
Какую предельную цену на препарат от коронавируса «Фавипиравир» установила ФАС
Россияне вымирают: печальный прогноз убыли населения сделало правительство
19:51 16-10-2020
Россияне вымирают: печальный прогноз убыли населения сделало правительство
БердскСтали известны подробности ДТП на мосту и пробки в Бердске: Есть пострадавшие 1
19:28 16-10-2020
Стали известны подробности ДТП на мосту и пробки в Бердске: Есть пострадавшие