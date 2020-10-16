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Почему Навальный остался жив, рассказали западные спецслужбы

22:10 16.10.2020 Фото: С сайта Навального
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Дескать, оппозиционера хотели не убить, а лишь припугнуть, чтобы он уехал из России. При этом, как утверждает The Guardian, выбор на "Новичок" пал не случайно.

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Guardian: западная разведка объяснила, почему Навальный остался жив

Представители разведывательных ведомств Великобритании, Германии и Франции считают, что Алексея Навального не хотели убивать. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Собеседники газеты считают, что блогера решила "отравить" ФСБ. Они якобы "уверенно" говорят об этом "с глазу на глаз". Однако проверить достоверность этих предположений трудно, пишет The Guardian.

В статье утверждается, что именно из-за этих подозрений Еврокомиссия решила ввести санкции против главы ФСБ Александра Бортникова. Этот шаг стран Запада объясняется тем, что Навального "отравили "Новичком", доступ к которому есть только у российских государственных деятелей". The Guardian не упоминает, что в действительности Россия уничтожила все запасы таких веществ под контролем ОЗХО.

Источники издания полагают, что за предполагаемым отравлением стоит Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Собеседники газеты считают, что Навального хотели не убить, а лишь припугнуть, чтобы он уехал из России. При этом, как утверждается в статье, выбор на "Новичок" пал не случайно.

По логике западных разведчиков, против Навального применили боевое отравляющее нервно-паралитическое вещество, чтобы он выжил. Источники газеты заявили, что ФСБ могла бы использовать никому не известный яд, но все равно выбрала "Новичок".
"ФСБ располагает большим количеством отравляющих веществ, многие из которых неизвестны. Если бы они хотели убить Навального, они бы это сделали", — цитирует издание источник в западных спецслужбах.

Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем в Москву. Исследовавшие его омские врачи диагностировали у блогера нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. При этом ядов в организме пациента не обнаружили.

Позже Навального транспортировал в Германию. Правительство ФРГ по итогам лабораторных тестов заявило, что блогера якобы отравили боевым веществом "Новичок". Москва запросила более подробную информацию по результатам исследований немецких врачей, но до сих пор не получила ответа.

Власти Германии не стали отрицать, что у разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

Берлинская клиника Charite, в которой лечили Навального, 23 сентября сообщила, что его выписали из стационара в удовлетворительном состоянии. Немецкие врачи не исключили его полного выздоровления.

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От редакции

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Аноним, 16 октября 2020 22:22
информация из органов течет как из решета. Это не первый раз, здесь только подумали, а там все знают

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