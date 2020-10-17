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Что делать со свечами после отпевания усопшего в доме, в церкви и на кладбище

11:01 17.10.2020 Фото: pixabay.com
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После отпевания на кладбище, свечи нужно предать земле, ведь с кладбища ничего нельзя забирать домой.

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Все христианские манипуляции связанные с погребальными обрядами, должны проводиться правильно
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Что делать со свечами после отпевания усопшего, в доме, в церкви, и на кладбище, вопрос, который очень важен для каждого верующего человека. Ведь все христианские манипуляции связанные с погребальными обрядами, должны проводиться правильно, для того чтобы не навредить людям.

Учитывая то, что со смертью сталкивается каждый человек, то очень важно, правильно провести обряд похорон, а главное, знать, что нужно делать со свечами, которые остались после отпевания покойника. Об этом могут рассказать церковнослужители.
Обращение со свечами после отпевания усопшего дома и в церкви

По традициям православной веры, отпевание усопшего проводят дома, в церкви и на кладбище. Конечно же, отпевание не проходит без использования свечей, так как они считаются одним из главных атрибутов веры.

Как правило, в современном мире, в большинстве случаев, отпевание усопшего проходит в доме, где он проживал. Именно поэтому, очень важно знать все традиции данного обряда и как правильно поступать с похоронными атрибутами, в особенности со свечами.

Исходя из православных правил, во время отпевания усопшего, его родственники должны подготовить 12 свечей, которые обязательно должны быть завернуты в носовой платок или другой отрезок ткани. При этом, подготовленные свечи нужно дать чужим людям, которые должны держать их во время отпевания батюшкой.

После отпевания, тот родственники, который раздавал свечи, должен собрать огарки свечей и положить их в карман усопшему. В случае, если в костюме покойного нет карманов, огарки свечей можно положить ему под спину.

В любом случае, главное, чтобы эти огарки оказались в гробы, иначе они могут принести много проблем родственникам. Да и для самого покойного это будет плохо, так как эти не догоревшие свечи являются проводниками для покойного. А вот платочек из свечи, нужно оставить себе.
Что нужно делать со свечами после отпевания усопшего на кладбище

После отпевания в доме или церкви, данный обряд еще проводят и на кладбище. Это отпевание проходит по-другому, но так же, как и в церкви или доме, не обходится без свечей. Как и в предыдущем случае, эти свечи нельзя забирать домой.

Так, после отпевания на кладбище, свечи нужно предать земле, ведь с кладбища ничего нельзя забирать домой. Исходя из этого, огарки свечей можно положить в гроб. Но это в том случае, если батюшка больше не будет проводить никаких манипуляций. В ином случае, свечи можно оставить на могиле.

Источник: rsute.ru

дом кладбище отпевание усопшего свечи церковь
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