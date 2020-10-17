Уход за бородой в домашних условиях: сам себе барбершоп

Мода на бороду пришла в Россию несколько лет назад. А вместе с ней вырос спрос на услуги барберов — профессиональных парикмахеров мужского зала. Магазины техники завалили триммерами, шейверами и бритвами для ухода в домашних условиях. В косметических продают шампуни и масло для растительности на лице. Поначалу ценник на продукцию был высокими — везли из-за рубежа. Но заметив рост интереса покупателей, демократичные производители подтянулись и представили свои линейки. «Комсомолка» пообщалась с экспертами-барберами, чтобы составить пошаговую инструкцию для ухода за бородой в домашних условиях.
Как правильно ухаживать за бородой в домашних условиях
Прежде чем дать слово профи, хочется вставить свои пять копеек. Главный совет от корреспондента «КП», который за несколько лет пробовал носить разные виды бороды и усов, — следить и ухаживать за волосами. Неопрятная борода — это совсем не круто.
Форму нужно постоянно моделировать. У всех скорость роста волоса разная. По личным наблюдениям, две недели — минимальный промежуток, после которого неплохо бы сделать коррекцию. В крайнем случае можно протянуть месяц. Потом стоит собраться с силами и провести моделирование в домашних условиях или пойти в барбершоп. Переходим к инструкции.
Помойте бороду
— Бороду лучше всего мыть каждый раз, когда принимаете душ. Для мытья рекомендуется использовать специализированные шампуни либо мыло для бороды. Так как уровень pH (кислотно-щелочной баланс — прим.ред.) на лице отличается от уровня pH на голове, — рассказывает преподаватель в международной компании American Crew, тренер по стрижкам Дмитрий Чижов.
Высушите феном
Как только помоете бороду, просушите ее теплым воздухом и круглой расческой. Так она меньше будет торчать в разные стороны и кудрявиться.
Пройдитесь машинкой
— Чтобы подровнять бороду дома, вам понадобится триммер, который имеет несколько насадок. Домашних триммеров и машинок огромное количество на любой вкус цвет и кошелек. Мой совет: убирать волосы от виска по росту вниз, постепенно меняя насадки на увеличение. Старайтесь быть аккуратными и начинать с больших насадок, чтобы не убрать лишнего, — рассказывает Дмитрий Чижов.
Нанесите масло
По личному опыту замечу, что зарубежная косметика специализированных брендов действительно самая-самая. У нее приятный запах и она отлично укрощает растительность на лице. Но выкладывать приличную сумму готовы не все.
Два совета. Во время похода в барбершоп запомните, какое средство использовал парикмахер. Затем поищите его название и цену в интернете. Гарантированно сэкономите 300-500 рублей, чем при покупке в салоне или косметическом.
Второй лайфхак — прийти в большой косметический и поискать там продукты от более массовых брендов. Например, нормальное масло для бороды реально купить за 500 рублей (30 ml), тогда как продукт для барбершопов будет стоить минимум раза в два дороже.
— Мой совет: пользоваться не маслами для бороды, а бальзамами. Они имеют свойство впитываться и имеют легкую фиксацию. Поэтому борода не будет пушится, а станет держать форму целый день. А за счет уходовых компонентов борода будет мягкой, а кожа под ней увлажненной, — считает Дмитрий Чижов.
Популярные вопросы и ответы
Обязательно ли ходить к барберу?
— В домашний условиях возможно подровнять бороду, но задать нужную форму, подобрать тип под черты лица и образ человека не получится. Все-таки профессионалы знают, как стричь бороду, чтобы по мере отрастания она сохраняла свою форму и выглядела аккуратно, — отвечает преподаватель в международной компании American Crew, тренер по стрижкам Дмитрий Чижов.
Что делать, если не растет борода?
— На рынке представлено большое количество средств для «роста бороды», но по-настоящему действенные имеют гормональную основу (подобные средства нужно использовать постоянно, отношение к ним у врачей неоднозначное — прим.ред.). Поэтому моя рекомендация — просто подождать, — считает Дмитрий Чижов.
— Если у Вас проблемы с ростом бороды, стоит обратиться к врачу-трихологу, который выявит причины и посоветует какие-либо средства или процедуры, — говорит барбер в барбершопе «Бритва» Астемир Атласкиров.
Что купить, чтобы самостоятельно ухаживать дома за бородой?
— Планируя ухаживать за бородой самостоятельно, обзаведитесь необходимыми инструментами и аксессуарами. К ним относятся: щетка для бороды, шейвер, бальзам, шампунь и масло. Относительно стоимости инструментов и аксессуаров, действуйте сообразно своему финансовому положению, — отвечает Астемир Атласкиров.
Можно ли сушить и выпрямлять бороду феном?
Если мужчина ухаживает за бородой с помощью уходовых средств и использует фен не на максимальной мощности нагрева, то можно. Это не будет причинять вред.
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Чем стричь бороду дома: ножницами или машинкой?
В барбершопах используют и ножницы, и машинку. Однако обычный человек не управиться с комбинацией расчески и ножниц. Поэтому дома целесообразнее использовать только машинку.
Источник: kp.ru