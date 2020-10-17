Уход за бородой в домашних условиях: сам себе барбершоп

Что делать, если не растет борода? Как часто мыть бороду? Вопросы и ответы о бороде.

Мода на бороду пришла в Россию несколько лет назад

Мода на бороду пришла в Россию несколько лет назад. А вместе с ней вырос спрос на услуги барберов — профессиональных парикмахеров мужского зала. Магазины техники завалили триммерами, шейверами и бритвами для ухода в домашних условиях. В косметических продают шампуни и масло для растительности на лице. Поначалу ценник на продукцию был высокими — везли из-за рубежа. Но заметив рост интереса покупателей, демократичные производители подтянулись и представили свои линейки. «Комсомолка» пообщалась с экспертами-барберами, чтобы составить пошаговую инструкцию для ухода за бородой в домашних условиях.

Как правильно ухаживать за бородой в домашних условиях

Прежде чем дать слово профи, хочется вставить свои пять копеек. Главный совет от корреспондента «КП», который за несколько лет пробовал носить разные виды бороды и усов, — следить и ухаживать за волосами. Неопрятная борода — это совсем не круто.

Форму нужно постоянно моделировать. У всех скорость роста волоса разная. По личным наблюдениям, две недели — минимальный промежуток, после которого неплохо бы сделать коррекцию. В крайнем случае можно протянуть месяц. Потом стоит собраться с силами и провести моделирование в домашних условиях или пойти в барбершоп. Переходим к инструкции.

Помойте бороду

— Бороду лучше всего мыть каждый раз, когда принимаете душ. Для мытья рекомендуется использовать специализированные шампуни либо мыло для бороды. Так как уровень pH (кислотно-щелочной баланс — прим.ред.) на лице отличается от уровня pH на голове, — рассказывает преподаватель в международной компании American Crew, тренер по стрижкам Дмитрий Чижов.

Высушите феном

Как только помоете бороду, просушите ее теплым воздухом и круглой расческой. Так она меньше будет торчать в разные стороны и кудрявиться.

Пройдитесь машинкой

— Чтобы подровнять бороду дома, вам понадобится триммер, который имеет несколько насадок. Домашних триммеров и машинок огромное количество на любой вкус цвет и кошелек. Мой совет: убирать волосы от виска по росту вниз, постепенно меняя насадки на увеличение. Старайтесь быть аккуратными и начинать с больших насадок, чтобы не убрать лишнего, — рассказывает Дмитрий Чижов.

Нанесите масло



Барбер в барбершопе «Бритва» Астемир Атласкиров рекомендует нанести сначала масло «Лок Сток». Подождать и добавить бальзам «Апперкат». Это довольно дорогие продукты — за оба тюбика около 4000 рублей. Поэтому выбирайте средство, которое будет по карману.По личному опыту замечу, что зарубежная косметика специализированных брендов действительно самая-самая. У нее приятный запах и она отлично укрощает растительность на лице. Но выкладывать приличную сумму готовы не все.

Два совета. Во время похода в барбершоп запомните, какое средство использовал парикмахер. Затем поищите его название и цену в интернете. Гарантированно сэкономите 300-500 рублей, чем при покупке в салоне или косметическом.

Второй лайфхак — прийти в большой косметический и поискать там продукты от более массовых брендов. Например, нормальное масло для бороды реально купить за 500 рублей (30 ml), тогда как продукт для барбершопов будет стоить минимум раза в два дороже.

— Мой совет: пользоваться не маслами для бороды, а бальзамами. Они имеют свойство впитываться и имеют легкую фиксацию. Поэтому борода не будет пушится, а станет держать форму целый день. А за счет уходовых компонентов борода будет мягкой, а кожа под ней увлажненной, — считает Дмитрий Чижов.

Популярные вопросы и ответы

Обязательно ли ходить к барберу?

— В домашний условиях возможно подровнять бороду, но задать нужную форму, подобрать тип под черты лица и образ человека не получится. Все-таки профессионалы знают, как стричь бороду, чтобы по мере отрастания она сохраняла свою форму и выглядела аккуратно, — отвечает преподаватель в международной компании American Crew, тренер по стрижкам Дмитрий Чижов.

Что делать, если не растет борода?

— На рынке представлено большое количество средств для «роста бороды», но по-настоящему действенные имеют гормональную основу (подобные средства нужно использовать постоянно, отношение к ним у врачей неоднозначное — прим.ред.). Поэтому моя рекомендация — просто подождать, — считает Дмитрий Чижов.

— Если у Вас проблемы с ростом бороды, стоит обратиться к врачу-трихологу, который выявит причины и посоветует какие-либо средства или процедуры, — говорит барбер в барбершопе «Бритва» Астемир Атласкиров.

Что купить, чтобы самостоятельно ухаживать дома за бородой?

— Планируя ухаживать за бородой самостоятельно, обзаведитесь необходимыми инструментами и аксессуарами. К ним относятся: щетка для бороды, шейвер, бальзам, шампунь и масло. Относительно стоимости инструментов и аксессуаров, действуйте сообразно своему финансовому положению, — отвечает Астемир Атласкиров.

Можно ли сушить и выпрямлять бороду феном?

Если мужчина ухаживает за бородой с помощью уходовых средств и использует фен не на максимальной мощности нагрева, то можно. Это не будет причинять вред.

Кожа под бородой начала шелушится. Что делать?



Чтобы побороть шелушение кожи, нужно начать пользоваться увлажняющим бальзамом для бороды. Он делает бороду аккуратней, придаст ей форму и увлажняет кожу под ней. Также используйте специальный шампунь.Чем стричь бороду дома: ножницами или машинкой?В барбершопах используют и ножницы, и машинку. Однако обычный человек не управиться с комбинацией расчески и ножниц. Поэтому дома целесообразнее использовать только машинку.

Источник: kp.ru