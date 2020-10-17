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Свадьба 2020: тренды сезона и ошибки при выборе платья для невесты

11:18 17.10.2020 Фото: pinterest.com, pixabay.com
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У свадебных платьев, которые актуальны для осеннего сезона есть свои фишки, что и делает их осенними образами.

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Осенью 2020 года свадебные платья вновь впечатляют своим разнообразием

Осенью 2020 года свадебные платья вновь впечатляют своим разнообразием.

День свадьбы - это самый трогательный момент в жизни каждой девушки. Это важный день, когда девушка становится женой и обретает свою собственную семью. В этот день всё должно быть идеально. Красивые украшения, цветы, туфли, макияж, счастливая улыбка, сияющие глаза и даже погода. Самое первое, что бросается в глаза у невесты- это её свадебное платье, поэтому основное внимание при подготовке к свадьбе уделяется именно этому аспекту.

Казалось бы, что такого сложного в том, чтобы купить платье? Увы, не всё так просто и легко, как может показаться на первый взгляд. При выборе свадебного платья, есть ряд обязательных факторов, которые стоит учитывать в момент покупки платья.

1. Типаж внешности невесты
Свадебные платья бывают разных оттенков, идеально белые, молочно-белые, пудровые. Стоит обратить внимание на оттенок кожи и цвет волос невесты для того, чтобы правильно выбрать оттенок платья. И в конечном итоге, чтобы платье действительно гармонично сочеталось с невестой, подходило ей.

2. Тип фигуры
Естественно, выбирая платье, девушка не задумывается о подводных камнях, а думает лишь о том, чтобы было красиво. Но не всегда это самое «красиво» действительно красиво. Фирменные свадебные платья шьются для моделей, рост которых составляет 180 -185 сантиметров. Далеко не все девушки имеют такой рост, но красивыми хотят быть абсолютно все. Поэтому, чтобы прогадать следует пройти примерку с консультантом, посмотреть насколько подходит вам интересующая модель платья. Свадебные платья, в основном, делятся на три вида- пышные, платья с летящей юбкой и силуэтные, чаще всего их называют «рыбками». Нравится может всё, что угодно, но правильный выбор зависит от правильной оценки типа фигуры. Исходя из этого будет понятно, какой из трёх видов платьев идеально подходит вам. У фирменных платьев есть припуски, так что, если понравившаяся модель не подошла по размеру, то можно договориться.

3. Ценовая политика
Что касается ценовой политики фирменных платьев, то в большинстве случаев, к сожалению, или к счастью, цена – это показатель качества. Обычно по платью сразу видно дорогое оно или нет. За помпезность платья, необычный дизайн, качество нужно конечно платить. Ориентироваться в данной ситуации нужно на золотую середину. Исходить из приоритетов, то есть- надобность дорого платья, его актуальность, актуальность его цены,

4. Погода
В основном свадебные месяцы, это тёплые месяцы года- апрель, июнь, июль, август, сентябрь, и начало октября. Погодные условия тоже влияют на настроения невесты. От выбора месяца для свадебного торжества зависит выбор самого платья: будет ли оно с рукавами, можно ли платье с открытой спиной, можно ли открытые руки и плечи. Вопросов на самом деле очень много.

5 свадебных образов:

1. Пышные

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Тренды 2020: какое свадебное платье надеть- лучшие варианты осени

2.Силуэтные платья «рыбка»

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Тренды 2020: какое свадебное платье надеть- лучшие варианты осени

3. Платья с летящей юбкой

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Тренды 2020: какое свадебное платье надеть- лучшие варианты осени

4. Платье в пол

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Тренды 2020: какое свадебное платье надеть- лучшие варианты осени

5. Платья длины миди

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Тренды 2020: какое свадебное платье надеть- лучшие варианты осени

6. Новый тренд- свадебные костюмы

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Тренды 2020: какое свадебное платье надеть- лучшие варианты осени

У свадебных платьев, которые актуальны для осеннего сезона есть свои фишки, что и делает их осенними образами. Основные фишки свадебных платьев, которые актуальны для осени:

1. Плотная ткань, зачастую используется атлас.

2. Закрытый верх с эффектом голого тела, руки и спина при этом кажутся голыми, но на самом деле там плотная телесная сетка.

3.Длинный рукав

4.Большое количество слоев платья(если оно пышное)

5.Плотность кружева, массивно украшен верх платья, обильность камней.

Источник: ivona.bigmir.net

мода осень 2020 разнообразие свадебные платья стиль тренды
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