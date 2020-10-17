Все праздники в воскресенье 18 октября 2020 года

Если 18 октября выпал снег, а на деревьях еще не опала листва, то он скоро растает.

Праздники 18 октября 2020 года

День работников пищевой промышленности

День работников пищевой промышленности был установлен в эпоху существования СССР, в 1966 году, и с тех пор традиционно отмечается в ряде стран постсоветского пространства в третье воскресенье октября. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности играют ведущую роль в обеспечении населения продовольственными товарами во всем мире. Обязательно поздравьте профессионалов своего дела сегодня.

Всемирный день конфет

18 октября отмечается праздник всех, кто неравнодушен к сладостям. Всемирный день конфет объединил не только тех, кто не может отказать себе в удовольствии съесть любимую конфету, но и тех, кто имеет непосредственное отношение к процессу производства этого лакомства.Для кого-то конфеты – это любимая сладость, причём среди огромного многообразия видов у каждого сладкоежки есть свои вкусовые предпочтения.

День галстука

Ежегодно 18 октября отмечается День галстука. Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный. Несмотря на отсутствие официального статуса всемирного праздника, он завоёвывает всё больше поклонников и продолжает набирать популярность в разных странах. Аксессуар мужского и женского гардероба имеет свою историю.

День работников дорожного хозяйства в России 2020

Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства, который в настоящее время отмечается в России в третье воскресенье октября, появился в 1996 году. Первоначально, на основании Указа Президента РФ от 14 октября 1996 года, он назывался День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и отмечался ежегодно в последнее воскресенье октября. Поздравьте сегодня всех, кто относится к дорогам России.

День государственной независимости Азербайджана

Ежегодно 18 октября в Республике Азербайджан отмечается национальный праздник — День государственной независимости Азербайджана (азерб. Azərbaycan Respublikasinin müstəqillik günü), установленный в честь принятия в этот день в 1991 году Верховным Советом Республики Конституционного акта о государственной независимости Азербайджана от СССР.

День Аляски в США

День Аляски (Alaska Day) отмечается в США ежегодно 18 октября в честь годовщины присоединения данной территории к Соединенным Штатам в 1867 году, которая до этого времени принадлежала Российской империи.Это радостное для Америки и неоднозначное для России событие произошло 18 октября 1867 года — в этот день Аляска была присоединена к Соединенным Штатам Америки.

День Рогатого Бога Британии

День Рогатого Бога Британии — древний языческий праздник. Это лесное божество, отвечающее за плодородие и плодовитость растений и животных, имело множество имен и было известно далеко за пределами Британии. В Уэльсе его называли Ато, Рогатый Бог; в Виндзорском лесу — Эрни-Охотником; иногда его называли еще Цернунном. Однако, это были аспекты одного и того же божества и его сил.

Кирмес в Германии 2020

Кирмес в Германии — это своего рода праздник урожая, который сегодня отмечается ярмарками и народными гуляниями. В основном он празднуется в деревнях и небольших немецких городках.Но в 2020-м году в связи с пандемией коронавируса все мероприятия могут быть перенесены или отменены.Праздник начинается с откапывания Кирмеса, соломенного чучела с бутылочкой шнапса.

День памяти евангелиста Луки

Согласно преданию, Лука был сирийским врачом, из Антиохии, сопровождавшим апостола Павла. Лука пересказывал предания об Иисусе на восточном побережье Средиземноморья, от Антиохии до Цезарии. Очень хорошо отзываясь о бедности, евангелист Лука сам всю жизнь жил без имущества, его кормили и одевали общины. Примерно в 70 году его позвали в общины апостола Павла в Греции.

Источник: calend.ru