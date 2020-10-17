18 октября отмечается Всемирный День галстука

Хорватия, Франция и Англия, относятся к Дню галстука с особым трепетом. Однако Хорватия – в первую очередь. Здесь День галстука отмечается ежегодно, причём на национальном уровне с 2003 года.

Аксессуар мужского и женского гардероба имеет свою историю

Ежегодно 18 октября отмечается День галстука. Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный. Несмотря на отсутствие официального статуса всемирного праздника, он завоёвывает всё больше поклонников и продолжает набирать популярность в разных странах.

Аксессуар мужского и женского гардероба имеет свою историю. Принято считать, что он вошёл в моду, благодаря французскому королю Людовику XIII. Историки моды указывают, однако и на тот факт, что подобие галстуков, берущих своё начало от шейных платков, присутствовало и в культуре более раннего периода истории. Так, шейные платки можно увидеть на фигурах воинов терракотовой армии в Китае, а также на отдельных скульптурных изображениях римских воинов.

Тем не менее, именно при дворе короля Людовика XIII шейные платки вошли в повседневную жизнь как элемент моды. Способствовало этому стечение обстоятельств, связанное с нахождением в Париже полка хорватских наёмников. Именно они носили шейные платки как элемент формы, и именно от них французский король позаимствовал его, введя в моду.

Во французском языке этот аксессуар получил название «cravat» (от французского слова «хорват») и схожим остаётся в языках многих европейских народов. Русскоязычное же название «галстук» берёт корни от голландского или немецкого варианта (Halstuch).

Войдя в моду во Франции, шейные платки постепенно становятся популярными и в других странах Европы, и в первую очередь – в Англии. Здесь ношение галстука было возведено в особый ритуал. Начались эксперименты с длиной, формой галстука. Появилось множество способов его завязывания. Со временем шейный платок, а затем и галстук в современном понимании этого слова, стали частью и женской моды, приобретя собственные черты.

Именно эти три европейские страны: Хорватия, Франция и Англия, относятся к Дню галстука с особым трепетом. Однако Хорватия – в первую очередь. Здесь День галстука отмечается ежегодно, причём на национальном уровне с 2003 года.

Традицией стала гигантская инсталляция, выражающаяся в том, что римский амфитеатр в Пуле оборачивается подобно шее в гигантский алый галстук. Со временем многие памятники в городах Хорватии в этот день «носят» повязанный алый шейный платок, подобный тому, что до сих пор носят военнослужащие почётного караула, главной гвардейской части страны. Ежегодно тысячи местных жителей и туристов собираются на площади перед парламентом в Загребе, чтобы посмотреть на воинский ритуал, совершаемый хорватскими гвардейцами, одетыми в историческую национальную военную форму. Здесь проходит осмотр оружия, подготовка караула перед входом в церковь, а также парад.

В социальных сетях праздник отмечается проведением разнообразных конкурсов, викторин, мастер-классов по завязыванию галстучных узлов.

Среди необычных галстуков стоит отметить самый дорогой (стоимостью 250 тысяч долларов), созданный индийским дизайнером и украшенный бриллиантами. Помимо него,– способный изменять цвет галстук, созданный в Хорватии в 2014 году, а также бронированные (пуленепробиваемые) галстуки.

Самое главное, что история этого модного аксессуара мужской и женской одежды продолжается!

Источник: calend.ru