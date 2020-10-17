Какой сегодня праздник? Все события 17 октября 2020 в России и мире

• Возвышенный день
• День посиделок при свечах
• День кубанского казачества
• Собор Казанских святых
• День домашнего кино (Home Movie Day)
• Всемирный день травм (World Trauma Day)
• День электронных таблиц
• Всемирный день пения (World Singing Day)
• Сладкий день (Sweetest Day) - США
• День очистки виртуального рабочего стола (National Clean Your Virtual Desktop Day) - США
• День пасты (National Pasta Day) - США
• День «Отплати другу» (National Pay Back a Friend Day) - США
• День крайностей (National Edge Day) - США
• День второго шанса, День Маллигана (National Mulligan Day) - США
• День чернокожих поэтов (Black Poetry Day) - США
• День лояльности - Аргентина
• День цифрового сообщества (Digital Society Day) - Индия
• День памяти Дессалина - Гаити
• Праздник девяти ночей (Sharad Navaratri) - Индия
• Праздник победы светлых сил «Дасара» (Mysore Dasara) - Индия
• Именины у Вероники, Виринеи, Владимира, Гурия, Павла, Петра, Степана, Михаила, Василия, Дмитрия
• Ерофеев день (Ерофей Лешегон)
События 17 октября
1659 – в Переяславле сын Богдана Хмельницкого Юрий подписал с Москвой соглашение, которым регулировалось положение казаков в составе России.
1740 – участниками Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основан Петропавловск-Камчатский.
1888 – катастрофа царского поезда под Харьковом (Борки).
1896 – полным провалом завершилась в Александринском театре премьера пьесы А. Чехова «Чайка», после чего он зарёкся писать что-либо для сцены.
1897 – К. Э. Циолковский сообщил о постройке аэродинамической трубы.
1918 – в Москве основан первый в мире государственный Музей игрушки.
1938 – указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги».
1961 - открылся XXII съезд КПСС (проходил до 31 октября), на котором была принята 3-я Программа КПСС и провозглашена задача построения коммунистического общества к 1980 году.
1985 – выпущен первый 32-разрядный процессор для IBM PC-совместимых компьютеров – Intel 80386.
1991 – в СССР появился оператор ГласНет, первый, по всей видимости, оператор интерактивного (в исходном варианте – терминального) доступа к сети Интернет.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik