Какой сегодня праздник? Все события 17 октября 2020 в России и мире

День кубанского казачества



• Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (International Day for the Eradication of Poverty)• Собор Казанских святых• День домашнего кино (Home Movie Day)• Всемирный день травм (World Trauma Day)• День электронных таблиц• Всемирный день пения (World Singing Day)• Сладкий день (Sweetest Day) - США• День очистки виртуального рабочего стола (National Clean Your Virtual Desktop Day) - США• День «Взять!» (National Fetch Day) - США• День пасты (National Pasta Day) - США• День «Отплати другу» (National Pay Back a Friend Day) - США• День крайностей (National Edge Day) - США• День второго шанса, День Маллигана (National Mulligan Day) - США• День чернокожих поэтов (Black Poetry Day) - США• День лояльности - Аргентина• День цифрового сообщества (Digital Society Day) - Индия• Фестиваль «Девять богов императора» (Nine Emperor Gods Festival) - Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур• День памяти Дессалина - Гаити• Праздник девяти ночей (Sharad Navaratri) - Индия• Праздник победы светлых сил «Дасара» (Mysore Dasara) - Индия• Именины у Вероники, Виринеи, Владимира, Гурия, Павла, Петра, Степана, Михаила, Василия, Дмитрия• Ерофеев день (Ерофей Лешегон)

События 17 октября

1659 – в Переяславле сын Богдана Хмельницкого Юрий подписал с Москвой соглашение, которым регулировалось положение казаков в составе России.



1738 – Михаил Ломоносов направляет из Марбурга в Петербург своё первое учёное сочинение («Образчик знания») «О превращение твёрдого тела в жидкое».1740 – участниками Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основан Петропавловск-Камчатский.1888 – катастрофа царского поезда под Харьковом (Борки).1896 – полным провалом завершилась в Александринском театре премьера пьесы А. Чехова «Чайка», после чего он зарёкся писать что-либо для сцены.1897 – К. Э. Циолковский сообщил о постройке аэродинамической трубы.1918 – в Москве основан первый в мире государственный Музей игрушки.1938 – указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги».1961 - открылся XXII съезд КПСС (проходил до 31 октября), на котором была принята 3-я Программа КПСС и провозглашена задача построения коммунистического общества к 1980 году.1968 – начался поэтапный вывод союзных войск с территории Чехословакии.1985 – выпущен первый 32-разрядный процессор для IBM PC-совместимых компьютеров – Intel 80386.1991 – в СССР появился оператор ГласНет, первый, по всей видимости, оператор интерактивного (в исходном варианте – терминального) доступа к сети Интернет.

