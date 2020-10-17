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Теплые выходные октября: в Бердск придет солнце и +14. Когда пойдет снег?

11:14 17.10.2020 Фото: pixabay.com
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17 октября порадует  температурой - +12... +14. Осадков не ожидается. Юго-западный ветер подует со скоростью 6–11 метров в секунду.

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На выходных в Новосибирск придет теплая погода до +14

Ближайшие выходные в Новосибирской области Бердске будут теплыми. О чем сообщает Западно-Сибирский УГМС. Теплая погода задержится  на пару-тройку дней.

Суббота, 17 октября, порадует  ночной температурой в +2... +7 градусов, а дневной — +12... +14. Осадков преимущественно не ожидается. Юго-западный ветер подует со скоростью 6–11 метров в секунду.

Воскресенье, 18 октября, станет прохладнее. Если ночью еще сохранится теплая погода с температурой переходящей в день до +6... +8 градусов, то в течение суток она понизится до +1... +3. Днем возможен небольшой, местами умеренный дождь со снегом. Ветер сменит направление на северо-западный и усилится до 7–12 метров в секунду с порывами до 17 м/с.

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