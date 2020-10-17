Теплые выходные октября: в Бердск придет солнце и +14. Когда пойдет снег?

17 октября порадует температурой - +12... +14. Осадков не ожидается. Юго-западный ветер подует со скоростью 6–11 метров в секунду.

На выходных в Новосибирск придет теплая погода до +14

Ближайшие выходные в Новосибирской области Бердске будут теплыми. О чем сообщает Западно-Сибирский УГМС. Теплая погода задержится на пару-тройку дней.

Суббота, 17 октября, порадует ночной температурой в +2... +7 градусов, а дневной — +12... +14. Осадков преимущественно не ожидается. Юго-западный ветер подует со скоростью 6–11 метров в секунду.

Воскресенье, 18 октября, станет прохладнее. Если ночью еще сохранится теплая погода с температурой переходящей в день до +6... +8 градусов, то в течение суток она понизится до +1... +3. Днем возможен небольшой, местами умеренный дождь со снегом. Ветер сменит направление на северо-западный и усилится до 7–12 метров в секунду с порывами до 17 м/с.