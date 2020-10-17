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За растление девочки арестовал суд подозреваемого в педофилии писателя Стародубцева

11:40 17.10.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Дмитрия Стародубцева заключили под стражу на два месяца. Его считают первым в России профессиональным рекламистом, родоначальником дистанционных продаж.

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Суд в Москве арестовал писателя Стародубцева по подозрению в растлении несовершеннолетней

Хорошевский суд Москвы арестовал писателя Дмитрия Стародубцева на два месяца по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Стародубцева меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Ему вменяется пункт "а" части 3 статьи 132 УК РФ.

По данным открытых источников, с 1990 года Стародубцев был одним из первых профессиональных рекламистов в России, учредителем Ассоциации рекламных агентств России. Организовал одну из первых отечественных систем дистанционных продаж товаров по каталогам. С 2002 года занимается литературной деятельностью.

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