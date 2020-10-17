Останки исчезнувшего подростка из Новосибирской области нашли под Омском

В пятницу, 16 октября, на окраине населенного пункта в Калачинском районе Омской области была сделана страшная находка, об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Неподалеку от жилых домов обнаружено человеческое тело, по версии правоохранителей оно принадлежит 17-летнему подростку Виталию Н., исчезнувшему 3 августа 2020 года.
В тот день молодой человек, приехавший в гости к своей бабушке из Новосибирской области, ушел из дома, и с тех пор его никто не видел.
Для подтверждения личности погибшего эксперты проведут молекулярно-генетическую экспертизу.
После исчезновения юноши Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство", ведется следствие.