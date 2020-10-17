Останки исчезнувшего подростка из Новосибирской области нашли под Омском

17-летний Виталий пропал без вести в начале августа, когда приехал к бабушке в Омскую область. СК возбудил дело об убийстве. Назначили генетическую экспертизу.

В Омской области найдены останки пропавшего в августе подростка. Его искали полицейские и волонтеры

В пятницу, 16 октября, на окраине населенного пункта в Калачинском районе Омской области была сделана страшная находка, об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Неподалеку от жилых домов обнаружено человеческое тело, по версии правоохранителей оно принадлежит 17-летнему подростку Виталию Н., исчезнувшему 3 августа 2020 года.

В тот день молодой человек, приехавший в гости к своей бабушке из Новосибирской области, ушел из дома, и с тех пор его никто не видел.

Для подтверждения личности погибшего эксперты проведут молекулярно-генетическую экспертизу.

После исчезновения юноши Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство", ведется следствие.